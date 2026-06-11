МАГАТЭ готово стать посредником при проверке ядерных соглашений США и Ирана

Международное агентство по атомной энергии рассчитывает контролировать соблюдение всех условий ожидаемого мирного соглашения между американской и иранской сторонами.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на семинаре в Вене заявил о готовности организации стать посредником при проверке соблюдения потенциальных ядерных договоренностей между США и Ираном. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Самое важное в агентстве - проверка, и наше участие - очень важная формальность, которая должна присутствовать. Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету управляющих МАГАТЭ и спросить его разрешения сделать это"

- Рафаэль Гросси

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран 14 июня должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован.

Параллельно премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отмечал, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего пройдут переговоры на техническом уровне.