Вестник Кавказа

Пезешкиан выступил перед народом Ирана по случаю годовщины 12-дневной войны

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан обратился к народу Ирану по случаю годовщины начала 12-дневной войны с Израилем. Президент ИРИ заявил, что Израиль не достиг своих целей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил перед народом по случаю годовщина начала 12-дневной войны с Израилем. Пезешкиан заявил, что Израиль не смог добиться поставленных целей. 

"Стойкость народа, руководство лидера и готовность вооруженных сил помешали достижению этих целей"

– Масуд Пезешкиан 

По словам Пезешкиана, Израиль пытался ослабить волю народа, однако потерпел неудачу. 

Напомним, что военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня 2025 года. Израильская авиация нанесла удары по целям в Иране, связанным с военным командованием и ядерной программой. Жертвами военных действий стали свыше 1 тыс человек, почти 6 тыс получили ранения.

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