День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка отмечается сегодня

В Азербайджане 1 августа отмечается день азербайджанского языка. Ильхам Алиев отметил, что в мире азербайджанский язык является родным для более чем 50 млн человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, который отмечается 1 августа.

"Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы — независимое Азербайджанское государство — хранители чистого, подлинного, литературного азербайджанского языка"

– Ильхам Алиев

Дата была учреждена указом "Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка" общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года. Тогда в Азербайджанской Республике был полностью завершен переход на азербайджанский алфавит на основе латинской графики. Использование нового алфавита стало важным событием в общественно-политической жизни независимого Азербайджана и истории национальной письменной культуры.