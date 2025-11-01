День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка отмечается сегодня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, который отмечается 1 августа.
"Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы — независимое Азербайджанское государство — хранители чистого, подлинного, литературного азербайджанского языка"
– Ильхам Алиев
Дата была учреждена указом "Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка" общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года. Тогда в Азербайджанской Республике был полностью завершен переход на азербайджанский алфавит на основе латинской графики. Использование нового алфавита стало важным событием в общественно-политической жизни независимого Азербайджана и истории национальной письменной культуры.