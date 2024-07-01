Армянские дети учат азербайджанский язык

У армянских школьников появилась возможность учить азербайджанский язык – он уже преподается старшеклассникам в трех общеобразовательных школах страны, также у них есть возможность изучать другие языки региона.

Уже три школы Армении включили в свои программы преподавание азербайджанского языка в нынешнем учебном году, сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта страны.

Это предусмотрено курсом по преподаванию региональных языков, разработанном ведомством, хотя есть ограничения: так, азербайджанский и турецкий языки разрешено преподавать только в старших классах, начиная с 10-го, тогда как изучение персидского и грузинского доступно с 5-го класса, передает Panorama.am.

Практика могла бы быть расширена, но пока все упирается в наличие соответствующего специалиста, к чему министерство предъявляет повышенные требования: преподаватель регионального языка должен соответствовать тем же квалификационным требованиям, что и остальные учителя, и предоставить подтверждение уровня владения языком. Однако таких преподавателей пока не хватает.

Других ограничений нет, и школы могут свободно внедрять у себя такие образовательные программы. Более того: потребность в преподавании региональных языков закреплена в программе правительства Армении, также она планирует дальнейшее развитие преподавания иностранных языков, в том числе русского, английского и французского.

Преподавание региональных языков стартовало еще три года назад в формате третьего иностранного языка или факультативных занятий. Сейчас в ряде школ Армении преподаются азербайджанский, турецкий, персидский и грузинский языки, однако в каких конкретно, не сообщается.