Вестник Кавказа

"Google Переводчик" заговорил на осетинском и чеченском

"Google Переводчик" заговорил на осетинском и чеченском
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярный онлайн-переводчик Google Translate пополнился 110 новыми языками, в числе которых теперь есть и языки народов Северного Кавказа – программа довольно сносно переводит с осетинского и чеченского языков.

Онлайн-переводчик Google Translate "заговорил" на 110 новых языках, в том числе и на 13-ти языках, на которых говорят в России: всего новые языки перевода – родные для более чем 614 млн человек, или около 8% населения мира.

Теперь для работы в переводчике доступны аварский, башкирский, бурятский, чувашский, удмуртский, чукотский, тувинский, якутский, коми, луговомарийский, чеченский, осетинский и крымскотатарский, передает портал Юга.ру.

Что касается качества перевода, то программа более-менее сносно справляется с разговорным осетинским языком, чего нельзя сказать о переводе литературных текстов.

"Пока это больше похоже на городской владикавказский суржик"

- автор подкаста Rajdian Алик Пухати

"Выбили" у владельцев компании такое право активисты из российских республик, а обучал систему искусственный интеллект PaLM.

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