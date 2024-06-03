Турция оштрафовала Google на $15 млн за несоблюдение конкуренции

Компания Google выплатит Турции штраф в размере $15 млн. Антимонопольная служба Турции нашла нарушения, которые мешают продвигаться турецким отелям и системам бронирования.

Совет по конкуренции Турции постановил, что компания Google нарушает правила конкуренции, отчего турецкие отели и системы бронирования не имеют возможности конкурировать на равных условиях с Google, информирует телеканал TRT.

Согласно данным антимонопольного регулятора Турции, сервис GOOGLE Hotel Ads-GHA имеет преимущество над турецкими игроками в сфере поиска и бронирования отелей внутри страны. Расследование началось весной 2021 года, весной 2024 года турецкий регулятор наложил штраф на Google и дал три месяца на исправление ситуации. В Google заявили, что исправили проблему и турецкие поисковики теперь могут работать свободно, однако по оценке регулятора, требования не были выполнены. В связи с этим был выписан штраф в размере 482 млн лир, что составляет около $15 млн.