Туристы выбирают между Россией и Турцией

Две трети июньских туров проданы на курорты России и Турции – между этими странами развернулась нешуточная борьба за российских туристов, тогда как Абхазия и ОАЭ следуют за ними с большим отрывом, рассказали в АТОР.

В России стартовал сезон летних отпусков, и между странами, лидирующими в пляжном отдыхе, развернулась настоящая борьба за клиентов – россияне отдают предпочтение отдыху в шести странах, куда продано почти 90% путевок на июнь, сообщает АТОР.

"Основная борьба за массового туриста в июне развернулась между пляжными курортами России и Турции. Причем все больше отдыхающих переориентируются на отдых на отечественных курортах"

- АТОР

Основная тройка стран, лидирующих в рейтинге, осталась прежней – на первом месте с 37% Турция, привлекающая россиян относительно демократичными ценами, на втором месте – Россия, черноморские курорты которой привлекают 27% россиян, на третьей строке списка Египет с курортами Красного моря, куда полетят 14,5% наших туристов.

А что же другие страны? Они идут с большим отрывом от лидеров: Абхазия и ОАЭ набрали лишь по 5%, еще меньше у Таиланда – 4%.

Турция привлекает россиян и ценами, и новизной впечатлений – отдохнуть здесь в июне собирались 55% россиян, тогда как на родине пляжные курорты искли лишь 8% соотечественников, но, выбирая путевки, россияне все чаще склонялись к отпуску на родине: как полагают в АТОР, качественного и недорогого отдыха у нас все же больше.