Россияне стали первыми по посещению Антальи

Российские туристы стали лидерами среди иностранных граждан, посетивших турецкую Анталью в прошлом месяце. Всего в мае на курорт приехали почти 500 тыс россиян.

Турецкий курорт Анталья в прошлом месяце чаще всего посещали российские туристы. Информацию об этом распространило Минтуризма Турции.

Ведомство опубликовало статистические данные за первые пять месяцев этого года.

В отчете сказано, что в прошлом месяце Анталью посетили порядка 491 тыс российских туристов. Таким образом, граждане РФ стали лидерами по объему турпотока.

При этом сообщается, что число российских путешественников увеличилось на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

На втором месте оказались путешественники из Германии. В мае они прибыли на курорт в количестве 434 тыс человек.

Третью строчку в рейтинге заняла Великобритания откуда в Анталью приехало 185 тыс туристов.

Также чаще всего турецкий курорт посещали граждане Польши, Нидерландов, Казахстана, Украины, Литвы, Румынии и Белоруссии.

Общее количество туристов, посетивших курорт за первые 5 месяцев этого года, составило почти 4 млн человек., что стало рекордом для Антальи.

Также отмечается, что в течение 4 месяцев лидирующие позиции занимали граждане Германии.