В Анталье рассказали о предстоящем высоком туристическом сезоне

Нынешним летом туристов в турецкой курортной Анталье будут ждать 46 зон отдыха и 812 гостиниц, больше половины из которых – пятизвездочные. Также в курортном городе заработают свыше 200 пляжей с сертификатом "Голубой флаг".

Высокий сезон в туристической столице Турции Анталье в нынешнем году начался раньше обычного и постепенно растет, рассказал губернатор курортного города Хулуси Шахин.

"Число мест только в пятизвездочных гостиницах Антальи достигает 400 тыс. По итогам года ожидаем не менее 17 млн иностранных туристов"

- Хулуси Шахин

Всего к услугам туристов в Анталье 812 гостиниц, 418 из которых – пятизвездочные и 218 – четырехзвездочные. У каждой из гостиниц имеются собственные пляжи, многие из которых награждены международным экологическим сертификатом "Голубой флаг" – таковых в городе больше половины от общего числа по стране, поведал градоначальник, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Анталья носит название туристической мекки турции не случайно – только в этой южной провинции действуют 46 туристических зон отдыха, а турпоток сюда по итогам минувшего 2023 года превысил 23 млн человек: более 16 млн приехали на отдых в страну из других стран, напомнил Хулуси Шахин.