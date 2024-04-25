Россияне оказались вторыми по числу туристов в Анталье

Туристический поток из России в Анталью в этом году сократился на 7%. Информацию об этом озвучили в министерстве туризма региона.
Сообщается, что первое место по числу путешественников заняла Германия, а третье Великобритания.
Из РФ в Анталью за первые три месяца этого года приехали более 360 тыс туристов.
“Первое место по числу отдохнувших в Анталье в январе-апреле заняла Германия, откуда приехали 539,66 тыс. туристов. На втором месте Россия с 366,78 тыс., замыкает тройку лидеров Великобритания (266,12 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из Германии вырос на 21%, из Великобритании – на 32%, а из России сократился почти на 7%”
- Turizm Guncel
Отмечается, что в это время Анталью посетили свыше 2,6 млн туристов.
В списке лидеров по поездкам в регион также числятся граждане Польши, Нидерландов, Ирана, Бельгии, Франции и Литвы.
В апреле в Анталью приехали свыше 1 млн путешественников, что на 5% больше такого же периода прошлого года.