Россияне оказались вторыми по числу туристов в Анталье

Туристы из России в этом году заняли второе место среди путешественников в турецкую Анталью. Всего за первые три месяца этого года на курорт приехало порядка 366 тыс граждан РФ.

Туристический поток из России в Анталью в этом году сократился на 7%. Информацию об этом озвучили в министерстве туризма региона.

Сообщается, что первое место по числу путешественников заняла Германия, а третье Великобритания.

Из РФ в Анталью за первые три месяца этого года приехали более 360 тыс туристов.

“Первое место по числу отдохнувших в Анталье в январе-апреле заняла Германия, откуда приехали 539,66 тыс. туристов. На втором месте Россия с 366,78 тыс., замыкает тройку лидеров Великобритания (266,12 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из Германии вырос на 21%, из Великобритании – на 32%, а из России сократился почти на 7%”

- Turizm Guncel

Отмечается, что в это время Анталью посетили свыше 2,6 млн туристов.

В списке лидеров по поездкам в регион также числятся граждане Польши, Нидерландов, Ирана, Бельгии, Франции и Литвы.

В апреле в Анталью приехали свыше 1 млн путешественников, что на 5% больше такого же периода прошлого года.