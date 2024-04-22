Россияне охладели к Турции – турпоток упал почти на 12%

С начала года поток туристов из России в Турцию заметно снизился. Сказывается отток релокантов, низкий туристический сезон, высокие цены и наличие альтернативных зарубежных направлений.

Россияне в 2024 году реже выбирают Турцию для отдыха. В январе-марте поток туристов из РФ оказался на 11,7% ниже, чем в прошлом году, сообщает АТОР.

В целом за первые три месяца этого года в Турции побывали свыше 7 млн иностранцев, что на 13,4% больше прошлогодних данных. Главными поставщиками визитеров стали Иран - плюс 58%, Германия - плюс 36%, Россия - минус 11,7%. В начале 2023 года Россия занимала первое место по турпотоку в Турцию, следом шли Болгария, Германия, Иран.

Почему россияне не едут в Турцию

Новые правила получения ВНЖ в Турции, рост цен на недвижимость и инфляция сократили число россиян, проживающих в Турции - релокантов в стране стало меньше.

Кроме того, на въездной статистике сказалось уменьшение потока транзитных туристов - сегодня россиянам открыто больше прямых зарубежных направлений, нагрузка на аэропорт Стамбула сократилась.

На турпоток повлияли и цены - отдых в Турции для россиян стал дорогим, многие туристы выбирают другие направления, особенно в зимний сезон, когда море в Турции холодное.