Россияне охладели к Турции – турпоток упал почти на 12%

Россияне в 2024 году реже выбирают Турцию для отдыха. В январе-марте поток туристов из РФ оказался на 11,7% ниже, чем в прошлом году, сообщает АТОР.
В целом за первые три месяца этого года в Турции побывали свыше 7 млн иностранцев, что на 13,4% больше прошлогодних данных. Главными поставщиками визитеров стали Иран - плюс 58%, Германия - плюс 36%, Россия - минус 11,7%. В начале 2023 года Россия занимала первое место по турпотоку в Турцию, следом шли Болгария, Германия, Иран.
Почему россияне не едут в Турцию
Новые правила получения ВНЖ в Турции, рост цен на недвижимость и инфляция сократили число россиян, проживающих в Турции - релокантов в стране стало меньше.
Кроме того, на въездной статистике сказалось уменьшение потока транзитных туристов - сегодня россиянам открыто больше прямых зарубежных направлений, нагрузка на аэропорт Стамбула сократилась.
На турпоток повлияли и цены - отдых в Турции для россиян стал дорогим, многие туристы выбирают другие направления, особенно в зимний сезон, когда море в Турции холодное.