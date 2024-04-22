Вестник Кавказа

Турцию и Грецию соединит новый 800-метровый мост

Турцию и Грецию соединит новый 800-метровый мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возведение нового сооружения должно начаться уже в этом году. Действующий мост больше не справляется с постоянно растущими объемами торговли.

Турция и Греция договорились о строительстве нового моста, длина которого составит 811 метров. Он соединит КПП двух стран возле реки Мерич.

Новый мост будет функционировать параллельно со старым двухполосным мостом, построенным в конце 50-х годов прошлого века. В Турции отмечают, что действующий мост перестал справляться с текущими объемами международной торговли.

Начать строительные работы планируется уже в 2024 году. Финансовое обеспечение возьмут на себя обе стороны.

Предполагается, что новый мост поможет увеличить грузовой поток и пассажиропоток между Турцией и странами Евросоюза.

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