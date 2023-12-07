Греция и Турция обсудят возможности для укрепления доверия

Представители Греции и Турции на предстоящей в Афинах встрече поговорят о мерах укрепления доверия между странами. Предыдущая встреча такого формата состоялась пять месяцев назад.
В понедельник, 22 апреля, в Афинах состоится встреча представителей Греции и Турции. Об этом сообщает греческое Минобороны.
Переговоры пройдут в здании ведомства. На них планируется обсудить меры укрепления доверия между странами.
С греческой стороны на встрече будет присутствовать посол Теохарис Лалакос, а с турецкой – замглавы МИЛ Бурак Акчапар.
"Во встрече также примут участие высшие и старшие офицеры вооруженных сил двух стран. Предыдущая встреча по мерам укрепления доверия состоялась 13 ноября 2023 года в Анкаре"
– пресс-служба оборонного ведомства