Турция и Греция подписали декларацию о дружбе

Отношения дружбы и добрососедства устанавливаются между Турцией и Грецией. Лидеры двух стран подписали соответствующий документ.

Декларация об отношениях дружбы и добрососедства заключена между Турцией и Грецией. Подписи на историческом документе поставили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Декларация, которую мы только что подписали, полностью уважая права, проистекающие из суверенитета обеих стран, подтверждает отношения дружбы между нами, устанавливает принципы и ориентиры нашего диалога и определяет возможности нашего сотрудничества как в региональном, так и в международном плане"

– премьер Греции

Он добавил, что подписание документа стало шагом к укреплению доверия между странами, Турция и Греция смогут нарастить сотрудничество и экономическое взаимодействие. Также Мицотакис выразил надежду на то, что сторонам удастся определиться с морскими границами - разграничить континентальный шельф и исключительные экономические зоны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

"Мы стремимся к превращению Эгейского моря в море мира и сотрудничества"

– президент Турции

Также Эрдоган отметил, что между странами "нет проблем, которые нельзя было бы решить".

Весной 2024 года Мицотакис планирует совершить визит в турецкую столицу. Вторая встреча лидеров Турции и Греции в будущем году произойдет в США на саммите Североатлантического альянса.