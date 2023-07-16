Турция и Греция идут на мировую

Пока Израиль решает вопрос с ХАМАС, в другом конце Средиземного моря идут процессы примирения. Греция неожиданно заявила о готовности нормализовать отношения с Турцией.

Накануне глава МИД Греции Йоргос Герапетритис отметил, что его страна должна проводить диалог с Анкарой, так как он важен и выгоден для обеих стран. В то же время Афины не должны поступаться своим суверенитетом, добавил министр.

Герапетритис обратил внимание на формирование благоприятного политического климата. За последние месяцы ВВС Турции почти не нарушали воздушное пространство Греции, а Афины теперь считают возможным мирное разрешение территориальных споров с Анкарой.

Шаги к конфликту

Настолько, можно сказать, дружественное заявление выходит за рамки процесса постепенной эскалации напряженности, которые мы наблюдали в отношениях Турции и Греции ранее. Прежнее обострение определялось нарушением договоренностей по безопасности: Турция выражала протест в связи с тем, что на приграничных островах в Эгейском море Афины строят военные базы.

Сами эти острова до сих пор остаются спорными между странами. Большинство из них, кроме Гекчеада и Бозджаада, находятся под контролем Греции. В то же время крупнейшие острова Греции расположены близко к материковой границе Турции. Ввиду такого обстоятельства и определения территориальных вод шириной в 6 морских миль (11 км), зона морского и воздушного влияния Турции ограничены.

Ситуацию дополнительно провоцирует геологоразведка. В этой зоне обнаружены запасы газа. В 2020 году на юго-восток Эгейского моря направилось турецкое исследовательское судно Oruç Reis. Греческий ВМФ угрожал ответными действиями. Страны чуть не вступили в войну, но эскалации удалось избежать из-за вмешательства крупнейшего члена НАТО - США.

Еще одним триггером турецкого-греческого конфликта служит Кипр. Остров разделен на греческую и турецкую часть. Турция признает независимость Северного Кипра. Здесь также найдены запасы газа, ведется геологоразведка, против чего выступает Греция. В 2020 году греческие власти объединили усилия с Египтом, ОАЭ, Францией, Израилем и самим Кипром, чтобы ограничить влияние Турции.

В мае 2022 года на фоне споров в Эгейском море дошло до того, что Эрдоган заявил о непризнании лидера соседней Греции Кириакоса Мицотакиса. В сентябре того же года Анкара возмутилась снятием Соединенными Штатами эмбарго на военные поставки на Кипр.

Возвращение к миру

Несмотря на все эти глубинные разногласия, стороны готовы идти на нормализацию. Совсем скоро, 7 декабря, в Афинах состоится встреча на уровне лидеров - премьера Кириакоса Мицотакиса и президента Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членов их правительств. Страны собираются обсуждать позитивную повестку - сотрудничество в области бизнеса, туризма, энергетики, науки, технологий, сельского хозяйства, окружающей среды, социального обеспечения и здравоохранения, молодежи, образования и спорта.

Каковы же стимулы стран для снижения уровня конфронтации? Если говорить о Турции, то для нее это часть нового тренда по возврату к политике "ноль проблем с соседями". Ранее Турция восстановила пошатнувшиеся из-за Ливии, Катара и Сирии отношения с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом. С Израилем тоже началась нормализация, но прервалась после эскалации в Газе. Турция занята экономическими проблемами и не заинтересована в новых очагах нестабильности у своих границ.

Что же Греция? У нее тоже есть аргументы в пользу улучшения связей с соседней страной. Франция занята Африкой и Украиной. Антитурецкий альянс арабских стран и Израиля распался из-за нормализации отношений самой Турции с данными странами, а также из-за раскола между арабами и Тель-Авивом. Так что рассчитывать на внешнюю поддержку Афины не могут.

Есть вероятность того, что в процессе участвует Европейский союз и НАТО. Из-за продолжения конфликта на Украине и эскалации в Палестине сохранение напряженности в Эгейском море создаст слишком нестабильную для западных интересов обстановку, вплоть до еще одного вооруженного конфликта, способного нанести урон ЕС и НАТО. Поэтому в обмен на смягчение инвестиционного климата для Турции европейские лидеры могли оказать давление на Грецию и вынудить ее пойти на компромиссы. Недавно в Берлине побывал Эрдоган, и тема Греции вполне могла быть темой закрытых обсуждений с канцлером Олафом Шольцем.