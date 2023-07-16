Греция предложила Турции новую встречу лидеров

Руководитель внешнеполитического ведомства Греции Йоргос Герапетритис сообщил греческим СМИ, что Афины стремятся провести новую встречу председателя правительства Кириакоса Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в кратчайшие сроки. По его словам, речь идет о диалоге в сентябре, когда главы государств прибудут на традиционную сессию Генассамблеи ООН в США.
Напомним, что Эрдоган проводил переговоры с Мицотакисом на этой неделе – на полях саммита Североатлантического альянса в Литве. Тогда Афины сообщили о готовности сторон перезагрузить турецко-греческий диалог и предварительные планы организовать до начала 2024 года заседание Высшего совета сотрудничества, местом проведения которого определены Салоники.
"Стоит ориентироваться на позитивный климат последних нескольких месяцев и совместное заявление лидеров двух стран по итогам их недавней встречи. Другими словами, мы должны продвигать процесс возобновления отношений в более политическом ключе, под контролем и ответственностью министров иностранных дел двух стран"
– Йоргос Герапетритис
Афины рассчитывают налаживать отношения с Анкарой по трем направлениям: контакты на политическом уровне, развитие неполитических сфер взаимодействия и укрепление доверия между государствами.
Глава МИД Греции добавил, что оба государства заинтересованы в нормализации контактов.