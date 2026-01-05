Самый преданный генерал Николая II Гусейн хан Нахичеванский. Фуад Ахундов и Эльмар Гусейнов

Гусейн хан Нахичеванский — выдающийся азербайджанский военачальник и генерал Российской империи, ставший единственным среди мусульманских подданых страны генерал-адьютантом. После отречения Николая II стал одним из немногих, кто оставался верным присяге до конца и был готов отдать жизнь за сверженного монарха.

Какой была личность хана Нахичеванского, как строилась его карьера, за что он удостоился высших военных чинов, какое отношение генерал имеет к «Дикой дивизии», и почему он стал символом верности долгу — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и исследователь Фуад Ахундов.