50 поездов оказались в снежном плену в Краснодарском крае

Метели, бушующие на Кубани, не позволяют местным службам восстановить нормальное железнодорожное расписание: в первый день 2026 года задержаны полсотни рейсов.

Оперативный штаб Кубани проинформировал о продолжении тяжелой транспортной ситуации на Северо-Кавказской железной дороге: если в ночь на 1 января не смогли вовремя выехать к местам назначения 55 поездов, то сейчас задержаны 50 рейсов.

Всему виной аномально мощные снегопады в Краснодарской крае, которые привели к обрыву проводов и падению стоящих рядом с ЛЭП деревьев и в результате оставили без электроснабжения кубанские железнодорожные станции и перегоны. Поскольку по железным дорогам Кубани ездят преимущественно электровозы, движение на аварийных участках прекратилось.

В оперативном штабе отметили, что задержка некоторых рейсов достигает 27 часов. Одним из способов решения проблемы с восстановлением железнодорожного движения до того, как электрики смогут починить всю поврежденную энергетическую инфраструктуру, является использование тепловозов.

Перспективы полного восстановления нормального железнодорожного расписания в Краснодарском крае пока не ясны, поскольку масштаб аварий велик, а снегопады продолжаются.