Более 50 поездов застряли на Северно-Кавказской железной дороге в новогоднюю ночь

Пассажирам 55 поездов в СКФО придется встречать Новый год на вокзалах, поскольку рейсы задержаны из-за снегопадов и обрыва линий электропередач до ночи и утра 1 января.

Федеральная пассажирская компания проинформировала о значительных изменениях в расписании движения поездов по Северно-Кавказской железной дороге в ночь на Новый год в связи с мощнейшими метелями, которые бушуют весь день в Краснодарском крае.

Уже 55 поездов не смогли выйти по расписанию. Пассажирам, планировавшим выехать к местам назначения в ночь на 1 января и встретить Новый год в поездах, придется праздновать наступление 2026 года на вокзалах. Самый ранний из задержанных рейсов Кисловодск-Санкт-Петербург выйдет только в 00:30, а прочие еще позже, вплоть до 7 утра, когда из того же Кисловодска уйдет рейс в Адлер.

В связи с экстренной ситуацией пассажирам задержанных рейсов позволено вернуть или обменять билеты без дополнительных выплат. В ФПК заверили, что железнодорожные службы в круглосуточном режиме работают над возобновлением нормального движения поездов.

Также Федеральная пассажирская компания подчеркнула, что пассажиры всех задержанных на долгое время поездов получат питание и по 5 тыс баллов "РЖД бонуса".