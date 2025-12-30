Вестник Кавказа

"Россети" успели вернуть свет в Дагестан к Новому году

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан, Запорожье, Тверь и Новгород встретят Новый год при свете – "Россети" отремонтировали оборванные из-за снегопадов линии электропередач. На Кубани и в Адыгее продолжающиеся метели пока не позволяют восстановить электроснабжение.

Отключенное из-за непогоды электроснабжение Дагестана было оперативно восстановлено сегодня усилиями электриков компании "Россети". Благодаря успешной работе специалистов компании весь Дагестан встретит наступающий 2026 год при свете.

Аналогично возобновить подачу электроэнергии удалось в Запорожскую область. В Тверскую и Новгородскую области электричество подается на 90% территории. Всюду к отключению электроснабжения привели аномальные снегопады.

Единственными двумя российскими регионами, рискующими встречать 2026 год без света, остаются Краснодарский край и Адыгея, где по-прежнему бушует метель с очень сильным ветром, что не позволяет быстро отремонтировать оборванные линии электропередач. Кроме того, к некоторым аварийным участкам невозможно подъехать из-за снежных заносов на трассах.

Особо сложная ситуация сложилась в Армавире, Дагомысе и Туапсе, постепенно теряет электроснабжение Сочи. Ремонтники "Россетей" ожидают ослабления метели для восстановления целостности региональных электросетей и готовы работать круглосуточно, в том числе в ночь с 31 декабря на 1 января.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.