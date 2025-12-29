Вестник Кавказа

В Сочи сообщили о точечных отключениях света

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии в прилегающих к Сочи населенных пунктах. Ранее в Сочи были зафиксированы точечные отключения.

В мэрии Сочи сообщили о точечных отключениях электроэнергии прошедшей ночью. Это связано с сильными снегопадами, которые обрушились на город в последние дни. 

"Из-за непогоды и налипания снега на провода ночью фиксировались точечные отключения света в отдельных населенных пунктах и на улицах"

– администрация Сочи 

Специалисты в настоящий момент восстанавливают подачу электричества в Лазаревском районе. Государственные учреждения снабжаются с помощью мобильных генераторов.

