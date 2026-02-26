Отчет Папуашвили в парламенте перенесли из-за Пашиняна

Годовой отчет спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили переносится в связи с ожидающимся визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили перенес свое выступление с годовым отчетом о работе законодательного органа, такое заявление сделал сам спикер.

Стоит отметить, что он должен был выступить 4 марта на пленарном заседании парламента.

Спикер пояснил, что пленарное заседание состоится, как и планировалось ранее, 4 марта. Однако отчет на нем он озвучивать не будет. Причина – готовящийся визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Правительство будет занято подготовкой к этому визиту"

– Шалва Папуашвили

Соответственно, добавил он, выступление с годовым отчетом перенесено на следующую неделю.