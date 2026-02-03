Гогниев покинул "Аланию"

Владикавказская "Алания" расторгла контракт с наставником Спартаком Гогниевым. Он тренировал команду в течение почти полутора лет.

Футбольный клуб "Алания" расстался с главным тренером Спартаком Гогниевым. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе владикавказцев.

"Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!"

– пресс-служба "Алании"

Гогниев возглавлял владикавказскую команду с осени 2025 года. Под его руководством "Алания" провела 45 матчей во всех турнирах (10 побед, 10 ничейных результатов и 25 поражений).

Напомним, "Алания" выступает в дивизионе "А" Леон Второй лиги. На данный момент владикавказцы с 19 очками располагаются на 9й-й строчке в турнирной таблице.