"Кайсериспор" арендовал Федора Чалова – СМИ

Форвард ПАОКА и сборной России Федор Чалов проведет остаток сезона в турецком "Кайсериспоре", который арендовал нападающего. Он присоединится к россиянам Денису Макарову и Герману Онугхе.

Нападающий греческого ПАОКА и сборной России по футболу Федор Чалов переходит в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды.

По информации спортивных СМИ, зарплату Чалову будет платить клуб из Кайсери. Соглашение не подразумевает опцию выкупа форварда.

Отметим, что за греческий клуб Чалов провел 52 матча во всех турнирах, отличившись 8 раз.

Напомним, ранее аутсайдер чемпионата Турции "Кайсериспор" подписал другого россиянина – полузащитника Дениса Макарова. Контракт с игроком подписан до конца июня 2026 года. Также за клуб выступает россиянин Герман Онугха.