Верхний Ларс: проезд закрыт для всех

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс сегодня вечером закрылся для всех видов транспорта, включая легковые машины.

Ухудшение погоды стало причиной введения запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс, рассказали в МЧС по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 18:30 мск 2 февраля"

– МЧС Северной Осетии

В ведомстве уточнили, что данный запрет останется в силе до особого распоряжения.

В электронной очереди для большегрузных автомобилей, в которой фуры должны регистрироваться для проезда через Верхний Ларс на территорию Грузии, на данный момент находится более 1,2 тыс машин.

