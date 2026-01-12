Верхний Ларс: проезд закрыт для всех

Ухудшение погоды стало причиной введения запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс, рассказали в МЧС по республике.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 18:30 мск 2 февраля"
– МЧС Северной Осетии
В ведомстве уточнили, что данный запрет останется в силе до особого распоряжения.
В электронной очереди для большегрузных автомобилей, в которой фуры должны регистрироваться для проезда через Верхний Ларс на территорию Грузии, на данный момент находится более 1,2 тыс машин.