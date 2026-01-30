Вестник Кавказа

В Иране опубликовали имена 3 тыс погибших

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран обнародовал имена почти 3 тыс погибших в ходе протестов в Иране. Имена 131 человека устанавливаются.

Власти Ирана обнародовали имена погибших в ходе прошедших в первой половине января волнений в стране. По данным властей, которые опубликованы на сайте президента ИРИ Масуда Пезешкиана, в ходе столкновений погибли почти 3 тыс человек, имена которых стали известны. 

"По распоряжению президента... в приложении (к указанному заявлению - ред.) публикуется список данных 2986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)"

– сайт администрации президента Ирана 

По данным властей, общее число жертв составило 3117 человек, однако личность 131 человека пока не установлена.

