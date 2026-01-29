Тегеран предостерег ЕС: шаг против КСИР вызовет ответные меры

Евросоюзу следует ожидать ответных мер за свои действия против иранского КСИР. С таким предупреждением от имени Тегерана выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
"Европейский союз, безусловно, знает, что в соответствии с решением парламента Ирана армии стран, участвовавших в недавнем шаге ЕС против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), считаются террористическими"
— Али Лариджани
Напомним, что вчера Кая Каллас, глава евродипломати, выступила с заявлением о признании Советом ЕС по иностранным делам статуса КСИР как террористической структуры.
Ранее Минфин США расширил ракет санкций против Ирана, включив в перечень 11 лиц и 13 организаций. В список попал Али Лариджани, а также главы КСИР.