Вестник Кавказа

Тегеран предостерег ЕС: шаг против КСИР вызовет ответные меры

Тегеран предостерег ЕС: шаг против КСИР вызовет ответные меры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские власти заявили, что армии стран, поддержавших решение ЕС по КСИР, будут считаться террористическими. Решение стало ответной мерой на шаг Евросоюза против КСИР.

Евросоюзу следует ожидать ответных мер за свои действия против иранского КСИР. С таким предупреждением от имени Тегерана выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

"Европейский союз, безусловно, знает, что в соответствии с решением парламента Ирана армии стран, участвовавших в недавнем шаге ЕС против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), считаются террористическими"

— Али Лариджани

Напомним, что вчера Кая Каллас, глава евродипломати, выступила с заявлением о признании Советом ЕС по иностранным делам статуса КСИР как террористической структуры. 

Ранее Минфин США расширил ракет санкций против Ирана, включив в перечень 11 лиц и 13 организаций. В список попал Али Лариджани, а также главы КСИР.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.