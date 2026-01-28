Администрация Трампа тайно сократила требования безопасности к ядерным реакторам – СМИ

Власти США тайно внесли изменения в директивы ядерной безопасности. Они смягчают экологические нормы и требования безопасности при эксплуатации атомных реакторов, а также увеличивают допустимую дозу облучения для персонала.

Правительство США внесло изменения в распорядительные служебные документы, касающиеся ядерной безопасности, без ведома широкой общественности. О пересмотре директив сообщила некоммерческая организация "Национальное общественное радио" (National Public Radio или NPR), получившая доступ к документам.

Модификации имевшихся регуляций, проведенные министерством энергетики США осенью и зимой, были мотивированы, по заявлению NPR, ускорением разработки ядерных реакторов нового поколения. На данный момент в разработке находятся три проекта коммерческих экспериментальных ядерных реакторов, чье строительство должно осуществляться по новым упрощенным правилам.

"Национальное общественное радио" заявляет, что нововведения сократили документацию более чем на 750 страниц в сравнении с предыдущими доступными версиями, что уменьшило объем директив на треть.

Основные изменения коснулись нормативной базы, регулирующей эксплуатацию реакторов. Новые директивы пересматривают требования практически ко всем сферам – от работы систем безопасности и охраны объектов до экологического контроля и расследования инцидентов: