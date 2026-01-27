Вестник Кавказа

Лидеры России и ОАЭ проведут переговоры в Москве

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества. Встреча лидеров РФ и ОАЭ состоится завтра.

В четверг, 29 января, в Москве состоится встреча президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Центральной темой переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна будет сотрудничество двух стран в различных сферах.

Кроме того, планируется обсуждение последних событий на Ближнем Востоке.

"Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня"

– пресс-служба Кремля

Напомним, в среду Владимир Путин проводит встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

