Скоростные перевозки на "Комете" между Сочи и Сухумом субсидирует Росморречфлот

Скоростной теплоход "Комета" снова будет курсировать между Сочи и Сухумом, что следует из распределения субсидий Росморречфлота на перевозки в Азово-Черноморском бассейне.

В 2026 году вновь будут осуществляться перевозки скоростным теплоходом "Комета" между Сочи и Сухумом, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Субсидию на это выделил Росморречфлот в размере почти 81 млн рублей.

Время в пути составит 2,5 часа. Скоростной теплоход на подводных крыльях "Комета" позволит добраться до Абхазии быстро, без пробок и без сезонных очередей на российско-абхазской границе.

Ранее стало известно о том, что Росморречфлот в настоящее время ведет прием заявок на получение субсидий на скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне. Сообщается, что на эти цели правительством РФ было выделено 135,9 млн рублей.