Морвокзал Сухуми станет новой точкой притяжения туристов

Абхазские архитекторы приступили к разработке новой концепции здания Сухумского морского вокзала – после ее утверждения верхние этажи здания оборудуют коворкингом, лекториями, библиотекой и пунктами общепита.

Вскоре Сухумский морской вокзал станет не только морскими воротами Абхазии, но и новой точкой притяжения горожан и туристов – основное предназначение и внешний вид морской гавани останутся прежними, а вот его концепция претерпит серьезные изменения, рассказал главный архитектор столицы Бислан Багателия.

Абхазские архитекторы уже приступили к разработке концепции предстоящей модернизации здания, после которой часть морвокзала превратится в современное пространство для досуга, поведал Багателия, передает Sputnik Абхазия.

"Первый этаж не затрагиваем, мы работаем только над концепцией второго и третьего этажей, а также фасадом. Внешний облик морвокзала остается таким же, каким и был всегда, только его необходимо обновить"

- Бислан Багателия

Что касается верхних этажей, то их дополнят коворкинг, лекторий, библиотека, и, конечно, заведения общепита - кофейни и так далее, уточнил Багателия.

Уже прошла встреча с руководством Абхазского морского пароходства, на которой были представлены варианты концепции, в скором времени их представят президенту страны Бадре Гунба, добавил главный архитектор.