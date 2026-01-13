Вестник Кавказа

Новогодняя Абхазия полюбилась российским туристам

Замок принца Ольденбургского
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Абхазии в новогодние каникулы оказался популярен среди россиян – отели Гагры были заполнены на 80%, а поток посетителей в Новоафонскую пещеру вырос в два раза.

Этой зимой многие россияне выбрали Абхазию для отдыха в новогодние каникулы, следует из данных по отелям и туристическим объектам.

Отели Гагры были в каникулы заполнены на 80%, поделился глава управления по туризму администрации Гагрского района Дамей Базба. По его словам, рост спроса на зимний отдых в республике связан с появлением новых отелей и развитием инфраструктуры. Кроме того, этой зимой в Абхазии стабильная ситуация с электричеством – прошлой зимой наблюдались проблемы, которые могли отпугнуть потенциальных туристов.

Также в начале января 2026 года значительный приток туристов наблюдался в Новоафонской пещере. За каникулы достопримечательность посетили свыше 11 тыс человек – это почти вдвое больше, чем в новогодний период прошлого года, пишет Sputnik.

400 просмотров

