Отдых в Абхазии в новогодние праздники стал втрое популярнее

Абхазия вошла в число направлений, лидирующих по приросту турпотока в новогодние праздники. Спрос на Абхазию вырос в три раза.

Этой зимой турпоток в Абхазию в период новогодних праздников оказался в три раза выше, чем в этот же период прошлой зимой, следует из данных сервиса "Слетать.ру", говорится в сообщении Российского союза туриндустрии.

"Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия — почти в три раза, Китай и Мальдивы — в два раза"

– РСТ

Отметим, что самым популярным направлением для отдыха в зимние каникулы стал Египет – более 26% всех реализованных туров на январь.

