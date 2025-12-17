О наплыве туристов к главным достопримечательностям заявили в Абхазии

Туристы на Новый год 2026 гораздо чаще осматривали ключевые достопримечательности Абхазии, чем годом ранее, – посещаемость Новоафонской пещеры выросла вдвое.

Поток туристов к основным достопримечательностям Абхазии значительно вырос в эти новогодние праздники, рассказал глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

По его словам, за неделю в Новоафонской пещере побывали почти 10 тыс туристов, при том, что год назад показатель составлял 5 тыс гостей.

А вот Рицинский национальный парк, по словам министра, посетили всего 5 тыс человек. Такая небольшая цифра, отметил он, связана с ненастной погодой и с тем, что дорога к знаменитому озеру была закрыта на протяжении нескольких дней.

Логуа добавил, что о популярности Абхазии на нынешние новогодние праздники говорит статистика по Сухуму и Гагре, где крупные гостиницы заполнены на 80%.