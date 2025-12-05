Вестник Кавказа

Рица в Абхазии ждет прироста турпотока в новогодние праздники

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новый год в Абхазии ожидают притока туристов, рост посещаемости прогнозируют, в частности, на одном из самых популярных туристических объектов – в Рицинском парке.

В предстоящие новогодние каникулы популярность поездок туристов в Рицинский нацпарк в Абхазии может возрасти, такое мнение выразил завотделом по туризму и экскурсиям парка Этлан Багателия.

Он сообщил, что в праздники ожидается рост туристического потока, и Рицинский парк уже проводит подготовку к приему гостей.

"Это прежде всего подготовка дороги, расчистка, безопасность, подсыпка. И, конечно же, мы готовим главную смотровую площадку, делаем новогоднюю иллюминацию"

– Этлан Багателия

Ранее сообщалось, что на смотровой на Рице была установлена елка, также в горах Абхазии выпал первый снег.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.