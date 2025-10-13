Запад стремится внести раздор в "каспийскую пятерку" – Лавров

Страны Запада, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, пытаются раздробить "каспийскую пятерку" государств, чтобы навязывать свою волю в регионе.

Западные страны предпринимают попытки поссорить друг с другом страны "каспийской пятерки", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Такое мнение дипломат выразил в интервью "Гостелерадио Ирана". В ходе беседы с иранским журналистом глава МИД уделил внимание действиям, которые реализуются Западом по отношению к "каспийской пятерке".

Руководитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал подход Запада как стопроцентное продолжение колониальной, а точнее неоколониальной политики, в рамках которой западные страны всегда стремились существовать за чужой счет.

"Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую "пятерку", навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств"

– Сергей Лавров