Почти 10 жизней унес крупный пожар в Исфахане

Смертельный пожар произошел сегодня в иранской провинции Исфахан – в результате возгорания на промышленном мероприятии погибли девять человек.

Масштабный пожар стал причиной гибели людей в одной из центральных провинций Ирана – Исфахане. О трагедии сообщил глава управления по ЧС провинции Мансур Шишефоруш.

По его словам, возгорание началось на производственной линии в цеху, расположенном в промзоне.

"К сожалению, в результате происшествия девять рабочих цеха погибли, задохнувшись угарным газом"

– Мансур Шишефоруш

Он добавил, что причины пожара пока не известны, для их выяснения проводится расследование.

