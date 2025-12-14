МИД РФ: Россия настроена комплексно развивать связи с Азербайджаном

Россия настроена на комплексное развитие отношений с Азербайджаном в в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии, рассказали в МИД РФ.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин рассказал об отношениях России и Азербайджана, развитии экономических связей и нацеленности России на установление стабильного мира на Южном Кавказе.

Прежде всего он указал на важное значение встречи лидеров России и Азербайджана в Душанбе и заверил, что РФ имеет настрой на развитие отношений с азербайджанской стороной.

"Состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева придала мощный позитивный импульс нашим отношениям. Настроены развивать их в комплексе, в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года"

– Михаил Калугин

В экономическом сотрудничестве России и Азербайджана наблюдается позитивная динамика, продолжил дипломат. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 7,7% до $4,4 млрд, в этом году он увеличится еще – ожидается уровень в $5 млрд.

В конце лета в Астрахани на 23-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству РФ и АР были намечены перспективные направления работы, напомнил он.

При этом Российско-азербайджанские связи в культурно-гуманитарной сфере в настоящее время отстают от взаимодействия в экономике. Калугин сообщил, что имеется нацеленность на скорейшее выправление данной ситуации.

Также он указал на важное значение для России стабильности на Южном Кавказе.

"Интересы России на Южном Кавказе незыблемы. Для нас главное – сохранить там пояс стабильности и процветания, чтобы мы могли совместно со странами региона раскрывать его потенциал, укреплять добрососедство"

– Михаил Калугин

По словам дипломата, мир и созидание на Кавказе – фундаментальный интерес России.

"Подчеркну, Россия – не просто сосед Южного Кавказа. Россия сама – кавказская держава. С народами по южную сторону хребта нас объединяют вековая дружба, славные страницы общей истории, цивилизационная близость, миллионы семейных, родственных уз. На протяжении длительного времени мы жили в составе единого государства"

– Михаил Калугин

Он добавил, что сближение с Россией в свое время позволило народам Кавказа сохранить свою идентичность, в период СССР происходило становление государственных основ республик Южного Кавказа.

"Совершенно убежден в том, что наши уникальные отношения неподвластны времени и внешнему давлению"

– Михаил Калугин

Также представитель МИД РФ коснулся вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Что касается трехстороннего формата кооперации на Южном Кавказе, то позиция России хорошо известна и изменений не претерпела. Продолжаем оказывать содействие установлению прочного мира между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Лидерами России, Азербайджана и Армении была согласована "дорожная карта" по всем ключевым направлениям"

– Михаил Калугин

Дорожная карта включает ряд взаимосвязанных треков, таких как выработка мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей, делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, развитие диалога общественности двух государств, перечислил он, передает РИА Новости.

"Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа"

– Михаил Калугин