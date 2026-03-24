МАГАТЭ допустило временную приостановку ядерной программы Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что потенциальное соглашение по Ирану может включать временное прекращение ядерной программы страны.

Глава МАГАТЭ считает подобный сценарий вполне возможным шагом для урегулирования ситуации.

"Для Ирана важно защитить принцип ядерной автономии. Но соглашение по этому вопросу развития мирной ядерной программы возможно. Можно рассмотреть временную приостановку"

- Рафаэль Гросси

По словам дипломата, в настоящий момент существуют альтернативные планы действий. Глава организации пояснил, что такие инициативы позволили бы либо признать невозможность дальнейшего обогащения урана из-за текущей военно-политической обстановки и кризиса доверия, либо отложить пересмотр этого вопроса на пять или десять лет.

Напомним, ранее в МАГАТЭ неоднократно выражали обеспокоенность темпами развития иранских ядерных объектов и призывали стороны к возобновлению конструктивного диалога.