Пакистан - новый посредник между США и Ираном

Рафаэль Гросси полагает, что ирано-американские переговоры пройдут в ближайшую субботу или воскресенье. По его словам, их примет Пакистан.

Переговоры Соединенных Штатов и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие выходные. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане"

– руководитель организации

Он подчеркнул, что на предстоящей встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ситуация вокруг ядерной программы Исламской Республики.

"Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта. На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана"

– Рафаэль Гросси

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил организовать ирано-американские переговоры в Исламабаде.

Пакистан как посредник США и Ирана

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах выбора Пакистана в качестве посредника и площадки для организуемых встреч иранских и американских дипломатов.

"Пакистан – серьезный игрок в Средней Азии и близкий сосед Ирана. Между странами имеется глубокая история отношений, основанных на взаимном соблюдении интересов в экономике, гуманитарной сфере и сфере безопасности. Нет каких-либо оснований полагать, что нынешний Тегеран не доверяет Исламабаду. Более того, есть вопросы, где они находятся в тесной координации – в частности, это борьба с так называемой армией освобождения Белуджистана, сепаратистами и террористами из числа иранских и пакистанских белуджей", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, стабильность их общего соседа, Афганистана, волнует одинаково и Иран, и Пакистан. Пакистан имеет достаточно напряженные отношения с двумя крупными соседями: с Индией он находится в состоянии постоянного конфликта, с Афганистаном напряженность регулярно выливается в боестолкновения – поэтому дестабилизация Ирана или осложнение отношением с Ираном ему совершенно не нужны", - подчеркнул Турал Керимов.

"Важный момент – Пакистан находится в союзнических отношениях с Саудовской Аравией, которая потенциально может быть участником военных действий, чего хотят и в Израиле, и в США. В связи с этим Пакистан может невольно выглядеть как сторона конфликта из-за его военного пакта с Саудовской Аравией, а воевать против Ирана Пакистан, естественно, не хотел бы. Общественное мнение в Пакистане находится на стороне Ирана. Поэтому Исламабаду уместно сейчас выступить в качестве посредника между Тегераном и Вашингтоном", - отметил востоковед.

"Пакистан является давними союзником США с тесными контактами в сфере безопасности и в геополитической координации. Главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир является частым гостем в Белом доме, у него хорошие отношения сложились со второй Администрацией Трампа. Кстати, до второго президентского срока Трампа главнокомандующего пакистанской армией в США принимали на высшем уровне, по-моему, лет 15 назад, если не больше. Ни при Обаме, ни на первом сроке Трампа, ни при Байдене тесных отношений, как сейчас, между США и Пакистаном не было. То есть и у США вопросов к потенциальному посредничеству Пакистана нет", - продолжил Турал Керимов.

Советник "Россия сегодня" сообщил, что еще одно крупное государство мотивирует Пакистан на посреднические усилия. "Речь о Китае, крайне заинтересованном в прекращении военных действий из-за тех огромных последствий для китайской экономики, которые сейчас создает блокада Ормузского пролива. Китай также является стратегическим союзником Пакистана и в вопросах конфликта с Индией, и в экономике. За последние десятилетия более $40 млрд были вложены Китаем в один лишь китайско-пакистанский экономический коридор из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР к порту Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Китайцы инвестируют и в энергетический сектор Пакистана, и в промышленность, и в логистику. Эти факторы тоже говорят в пользу посредничества Исламабада", - указал он.

"Безусловно, Пакистану доверяют и арабские монархии Персидского залива, и Турция. Турция и Пакистан находятся по факту в союзнических отношениях. Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман имеют стабильные, рабочие, партнерские и во многом практически союзнические отношения с Пакистаном. С другой стороны, Пакистан не имеет отношений с Израилем и не признает Израиль как государство. В этом смысле Израиль уже заявлял несколько раз, что не считает себя стороной каких бы то ни было переговоров и тем более участником тех или иных договоренностей, так что он будет продолжать войну и против Ирана, и против Ливана", - обратил внимание Турал Керимов.

"Хотел бы подчеркнуть, что иранская сторона до сих пор упорно отрицает ведение каких-либо переговоров. Да, представители Ирана говорят, что есть попытки американцев выйти с какими-то предложениями о консультациях через третьи страны, через стороны-посредники в самых разных вариантах, но Тегеран, по крайней мере в своих публичных официальных заявлениях, опровергает контакты с Вашингтоном. Об этом говорил и президент Масуд Пезешкиан, и глава парламента Мохаммад-Багер Галибаф, и министр иностранных дел Аббас Аракчи, и КСИР. Тот факт, что одна из двух потенциальных сторон переговоров полностью отрицает диалог с другой, на данный момент составляет самое главное в вопросе запуска урегулирования", - заключил востоковед.