Иран атаковал авианосец "Авраам Линкольн" крылатыми ракетами

ВС Ирана заявили об ударе крылатыми ракетами по авианосцу "Авраам Линкольн". США пока не сообщали о поражении корабля.

Армия Ирана атаковала авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" крылатыми ракетами, передает пресс-служба ВС ИРИ. 

По информации иранских военных, часть ракет достигла цели. Там также отметили, что иранские ВС регулярно отслеживают маневры авианосца. 

Американская сторона пока не подтверждала факт ударов по кораблю. 

Отметим, что в середине марта иранские военные уже отчитывались о поражении авианосца. По данным армии Ирана, судно получило критический урон, что заставило командование ВМС направить корабль в другой район.

