Израиль атаковал производство морских крылатых ракет Ирана

ЦАХАЛ подтвердили нанесение ударов по производству морских крылатых ракет в Иране. Атака была совершена на объекты, расположенные в столице республики.

Авиация Израиля нанесла удары по двум объектам по производству морских крылатых ракет в столице Ирана. Об этом информирует 25 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израильские военно-воздушные силы… нанесли удары по двум ключевым объектам по производству морских крылатых ракет в Тегеране"

– армейская пресс-служба

В заявлении ЦАХАЛ сказано, что объекты находились в ведении Минобороны Исламской Республики. Они использовались для производства морских крылатых ракет дальнего действия, для поражения целей на море и на земле.

Напомним, с конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам, которые находятся на территории Ирана. В ответ ИРИ атакует территорию еврейского государства и американские базы на Ближнем Востоке.