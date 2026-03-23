США потратили на войну против Ирана более $30 млрд – СМИ

Iran War Cost Tracker: Военные расходы США составили свыше $30 млрд. Пентагон тратит по $1 млрд в сутки.

Военная операция "Эпическая ярость" уже обошлась бюджету США в $30 млрд, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Указанный портал специализируется на подсчете затрат США на военные действия. Эксперты учитывают затраты Пентагона на обслуживание судов, обеспечение военных, стоимость боеприпасов, а также другие побочные расходы.

За основу взят доклад Пентагона о стоимости военных действий в первые шесть дней конфликта, когда военное ведомство заявило о трате в размере $11 млрд. Также там было указано, что Пентагон будет тратить по 1 млрд в день в дальнейшем.

Отметим, что с момента начала военных действий прошло почти 25 дней.