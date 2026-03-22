Война в Иране 2026: последствия для экономики, чем грозит, цены

Вашингтон объявил о приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре и переговорах с Тегераном. Расскажем, что произошло после заявления Трампа по Ирану, чем грозит война в Иране США, странам Персидского залива и Европы, а также приведет ли война в Иране к голоду.

Конфликт между США, Израилем и Ираном за неполный месяц успел нанести серьезный удар по мировой экономике. От цен на нефть до продовольственной безопасности - последствия войны уже ощущаются далеко за пределами региона.

Что произошло после заявления Трампа по Ирану?

В понедельник американский лидер Дональд Трамп опубликовал сообщение, которое вызвало эффект разорвавшейся бомбы на финансовых рынках. Он заявил, что за последние два дня его администрация провела с Исламской Республикой "очень хорошие и продуктивные беседы" относительно урегулирования ближневосточного конфликта. Основываясь на тоне и характере этих переговоров, которые, по его словам, продолжатся в течение всей недели, Трамп поручил военному ведомству отложить удары по энергетической инфраструктуре ИРИ на пятидневный период.

Это решение было принято на фоне истечения срока двухдневного ультиматума, который Трамп выдвинул Тегерану ранее, требуя обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив под угрозой ударов по его электростанциям. В Иране пообещали в случае атаки на энергетические объекты не только полностью закрыть пролив, но и нанести удары по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре, связанной с США и Израилем.

Реакция рынков не заставила себя ждать. Нефть рухнула более чем на 13%. Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на $17, или на 15%, достигнув внутридневного минимума в $92-$96 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на $13, или примерно на 13,5%, опустившись до $85 за баррель. Это падение стало особенно резким на фоне предыдущего роста цен выше $100 за баррель, вызванного фактическим закрытием пролива из-за иранских атак на суда. Европейские фондовые рынки отреагировали ростом: европейский Stoxx 50 поднялся на 3,51%, французский CAC 40 вырос на 2,62%, а немецкий DAX 30 прибавил 4,26%.

Однако вскоре после оптимистичного заявления Трампа появилась информация, ставящая под сомнение факт переговоров. Иранское информагентство Mehr распространило заявление министерства иностранных дел Ирана, в котором утверждается, что между Тегераном и Вашингтоном нет никакого диалога. В заявлении подчеркивается, что комментарии Трампа направлены на снижение цен на энергоносители и выигрывание времени для реализации военных планов США и Израиля. Иранские дипломаты добавили, что существуют "инициативы" региональных стран по снижению напряженности, но их озабоченности должны быть адресованы Вашингтону - стороне, которая начала эту войну.

Чем грозит война в Иране странам Персидского залива?

Для государств Персидского залива война в Иране несет большую угрозу. По данным агентства Rystad Energy, лишь за первую неделю боевых действий ежедневная добыча нефти в регионе сократилась с 21 до 14 млн баррелей. В худшем сценарии, если коммерческое судоходство продолжит избегать пролива, добыча может упасть до 6 млн баррелей в день.

В Goldman Sachs оценили возможные последствия для стран Совета сотрудничества арабских государств Залива: если конфликт продолжится до апреля и приведет к закрытию Ормузского пролива на два месяца, экономика Катара и Кувейта может сократиться на 14% в 2026 году. Это станет самым глубоким экономическим спадом для обеих стран со времен войны в Персидском заливе начала 1990-х годов.

Саудовская Аравия и ОАЭ находятся в несколько лучшем положении благодаря инвестициям в инфраструктуру, позволяющую частично обойти Ормузский пролив. Саудовская Аравия использует Восточно-Западный трубопровод мощностью около 5 млн баррелей в день, а ОАЭ - трубопровод в Фуджейру с пропускной способностью 1,8 млн баррелей в день. Тем не менее, даже эти страны могут столкнуться со спадом ВВП на 3% и 5% соответственно, что станет для них самым серьезным экономическим шоком после пандемии COVID-19. Хотя энергоносители остаются экономической основой стран Залива, война затронула и другие ключевые сектора, особенно туризм и авиаперевозки.

Война в Иране: какие последствия для экономики США?

Хотя США находятся в гораздо более выигрышном положении, чем во время предыдущих нефтяных кризисов, это не означает, что американская экономика полностью застрахована от последствий войны. Война с Ираном может привести к росту цен в США практически на все товары - от потребительских товаров и продуктов питания до транспортных и производственных расходов. Для американских потребителей последствия уже стали ощутимыми. Средняя цена галлона бензина в США выросла примерно на треть за последнюю неделю, приближаясь к $4.

Из-за центральной роли нефти в мировой экономике аналитики опасаются развития стагфляции - состояния, при котором экономика стагнирует, а инфляция растет. Сочетание высоких издержек и растущих цен на энергоносители представляет собой риск: если экономика не справляется из-за высоких затрат, а рост цен на энергию заставляет дорожать все остальное, эта комбинация особенно опасна.

Администрация Трампа рассматривает меры по увеличению предложения нефти, включая дальнейшее высвобождение стратегического нефтяного резерва и обеспечение военной эскортирования танкеров через Ормузский пролив. Однако, поскольку количество буровых установок в США значительно сократилось за последние несколько лет, производители могут нарастить добычу лишь незначительно, а любое существенное увеличение потребует месяцев.

Дополнительное давление на американскую экономику создает перспектива роста военных расходов. Предлагаемое администрацией увеличение оборонного бюджета в сочетании с быстрым расходованием боеприпасов в ходе войны может потребовать дополнительных ассигнований. Со временем это может оказать давление на государственный долг и дефицит бюджета, потенциально подталкивая доходность долгосрочных казначейских облигаций вверх по мере того, как инвесторы будут требовать более высокой компенсацию за владение долгосрочными бумагами. Более высокая доходность может привести к удорожанию заимствований и стать потенциальным препятствием для рынков акций и облигаций.

Американские фермеры уже обратились к Трампу с призывом принять меры. Фермеры предложили использовать ВМС США для обеспечения безопасности судоходства и использовать федеральные фонды для устранения барьеров в страховании и финансировании.

Чем грозит война в Иране Европе?

Европейская экономика, сильно зависящая от импортных энергоносителей, оказалась наиболее уязвимой к последствиям войны. Аналитики Fitch отмечают, что инфляционные риски будут особенно острыми в крупных развитых экономиках, таких как Италия, Великобритания, Япония и Франция, из-за структуры их энергобаланса. В то же время рост может получить более сильный удар в Южной Корее, Японии, Великобритании и Италии, поскольку рост энергетических и транспортных издержек сокращает потребительские расходы домохозяйств.

Среди малых развитых рынков экономическое воздействие будет варьироваться. Экономики Центральной и Восточной Европы могут столкнуться с более заметным замедлением роста. Норвегия, напротив, останется относительно защищенной благодаря своему положению экспортера энергоносителей, которая выиграет от улучшения условий торговли при более высоких ценах на углеводороды.

Рейтинговое агентство Fitch в своем отчете предупредило, что затяжной конфликт с участием Ирана создает новые риски для экономического роста, инфляционной стабильности и состояния государственных финансов в развитых странах, особенно в Европе и Азии. Наиболее непосредственным каналом передачи шока станет рост цен на энергоносители, который подстегнет инфляцию, сократит реальные доходы населения и ослабит внутренний спрос.

Война в Иране приведет к голоду?

Параллельно с энергетическим кризисом развивается кризис продовольственный, вызванный сбоями в поставках удобрений. Ормузский пролив - это также важнейший маршрут для транспортировки стратегического сырья, включая необходимые для сельского хозяйства карбамид и аммиак.

По данным аналитической компании Kpler, перекрытие пролива привело к сокращению глобальной цепочки поставок удобрений на треть. Ежегодный экспорт карбамида из региона (22 млн тонн) оказался под угрозой. Поскольку 46% мировых поставок карбамида поступает из Персидского залива, а Катар обеспечивает до 14% мирового объема, последствия для глобального сельского хозяйства могут быть катастрофическими.

В результате боевых действий уже закрылись крупные производственные мощности. QatarEnergy приостановила работу крупнейшего в мире завода по производству карбамида. В Пакистане и Бангладеш остановлены ключевые предприятия Agritech Limited. Индия, теряя около 800 тысяч тонн ежемесячного производства карбамида, вынуждена ограничить подачу газа для заводов на уровне 70-75%, а перебои с поставками аммиака привели к остановке локального производства, поскольку страна закрывает аммиаком из Залива 80% потребностей.

Экспортные цены на ближневосточный карбамид выросли почти в два раза- с $482,5 за тонну 27 февраля до $720 к середине марта. Цены на аммиак подскочили на 24%, приближаясь к $600 за тонну. Fitch Ratings уже повысило прогнозные цены на аммиак и карбамид на 2026 год примерно на четверть, предупредив, что затяжное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту.

Наиболее уязвимыми оказались крупнейшие сельскохозяйственные производители. Индия (один из крупнейших в мире производителей риса, пшеницы и бобовых), зависящая от импорта более 40% карбамида и фосфатов, столкнулась с серьезным дефицитом. Бразилия, которая почти полностью зависит от импорта удобрений, а половина этих поставок идет через Ормузский пролив, не может восполнить 30% потребностей в фосфатах. Австралия, импортирующая из Залива более 60% карбамида, ожидает, что текущие запасы закончатся к середине апреля.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что энергетический шок от войны влияет на глобальную продовольственную систему через рынки удобрений, а кризис страхования морских перевозок привел к остановке поставок. Потеря экспорта из Залива создает немедленный глобальный дефицит, который нечем компенсировать в моменте.