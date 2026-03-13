Война США и Ирана 2026: вооружение, цели, страны Персидского залива

Война в Иране, начавшаяся с американо-израильской операции, длится уже три недели. Расскажем, каковы масштабы войны в Иране на сегодняшний день, включая страны Персидского залива, каковы цели США и Израиль в войне против Ирана, сколько ракет осталось у Ирана, какое оружие используется против ИРИ и каковы военные связи США со странами Персидского залива.

Военные действия прошли уже несколько этапов, обнажив как масштабность заявленных целей, так и растущие противоречия между двумя основными участниками наступления. Страны Персидского залива, оказавшиеся на линии огня из-за размещения на своей территории американских военных баз, вынуждены лавировать между необходимостью защиты и нежеланием быть втянутыми в чуждую им войну.

То, что позиционировалось Израилем как серия "превентивных" ударов по военной и ядерной инфраструктуре Исламской Республики, стремительно переросло в полномасштабный региональный кризис. В отличие от прошлогодних ограниченных ударов, нынешняя война затронула территорию десятка государств, привела к закрытию Ормузского пролива и поставила мир на грань масштабной экономической и гуманитарной катастрофы.

Каковы масштабы войны в Иране на сегодняшний день?

Зона активных боевых действий охватывает территорию Ирана, где наносится основная масса ударов, а также сопредельные государства. Ударам подвергаются не только военные, но и критически важные энергетические объекты. За три недели США нанесли удары более чем по 8 тысячам целям на территории Ирана. По данным на 21 марта, уже более 3 тысяч человек погибли в Иране, из которых свыше 200 - дети. Десятки тысяч человек получили ранения. По информации США, уничтожены или повреждены более 130 военно-морских судов Ирана.

В ходе операции США и Израиля применялись новые виды вооружений и различные рода войск. 17 марта американские силы использовали управляемые бомбы GBU-72 весом более 2200 кг для поражения подземных ракетных объектов на побережье Ормузского пролива. Эти боеприпасы специально разработаны для пробития бетонных и скальных укрытий.

Самолеты A-10 Thunderbolt II выполняют задачи по охоте за быстроходными катерами в Ормузском проливе. Вертолеты AH-64 Apache действуют на южном фланге Ирана совместно с союзниками, которые также используют эти машины для перехвата беспилотников. В Ираке американские AH-64 наносят удары по связанным с Ираном группировкам.

Пентагон направил в регион дополнительный контингент: три десантных корабля и от 2200 до 2500 морских пехотинцев из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты. Это второе подобное развертывание за неделю. В тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что интенсивность ударов по Ирану будет значительно повышена на предстоящей неделе. По его словам, атаки будут направлены на "обезглавливание командиров и уничтожение стратегических возможностей" ИРИ.

Израильские военные сообщили об уничтожении в Тегеране али Мохаммада Наини, официального представителя и руководителя отдела по связям с общественностью КСИР. Кроме того, наносились удары по десяткам военных объектов в Тегеране и к востоку от столицы, включая заводы по производству компонентов баллистических ракет.

Агентство по атомной энергии Ирана сообщило, что 21 марта подвергся атаке ядерный объект в Натанзе. В МАГАТЭ информацию подтвердили, но сообщили, что утечки радиации не произошло.

Удары по странам Персидского залива: что происходит?

Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по американским базам по всему Ближнему Востоку - в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. В первые четыре дня конфликта ОАЭ подверглись наибольшему количеству ударов, за ними следуют Кувейт и Бахрейн. В Кувейте атакам подверглись объекты США, а также произошел инцидент с дружественным огнем, в результате чего были сбиты три истребителя F-15. В Саудовской Аравии удар пришелся на американское посольство в Эр-Рияде.

Особенно интенсивные удары пришлись на ОАЭ. Минобороны ОАЭ сообщило, что с 28 февраля по 20 марта система ПВО страны перехватила 338 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1740 беспилотников, запущенных из Ирана.

20 марта минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате 22 беспилотников в восточной части королевства. В тот же день Kuwait Petroleum Corporation сообщила об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Мина аль-Ахмади", что привело к возгоранию и остановке некоторых установок.

В середине марта израильские силы нанесли удар по газовому месторождению Южный Парс в ИРИ. В ответ Тегеран атаковал газовый комплекс Катара "Рас-Лаффан", что привело к выводу из строя двух из 14 производственных линий СПГ и одного из двух газожидкостных заводов. Восстановление мощностей оценивается в 3-5 лет, потери Катара от прекращения экспорта оцениваются в $20 млрд годовой выручки.

Бахрейн также понес потери в результате конфликта. По данным сил обороны королевства, с начала боевых действий перехвачено 125 ракет и 211 беспилотников. Алюминиевый завод Aluminium Bahrain, крупнейшее в мире алюминиевое производство на одной площадке, начал остановку трех производственных линий, что составляет 19% его мощности.

Каковы цели США и Израиль в войне против Ирана?

Анализ военных операций за три недели конфликта позволяет выделить три последовательные фазы, каждая из которых отражает определенный набор целей, хотя эти цели у Вашингтона и Тель-Авива не всегда совпадают.

Первая фаза: "шок и трепет"

Начальный этап характеризовался ударами не только по военной инфраструктуре, но и по политическому и военному руководству Ирана. В первые часы атак 28 февраля Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и группы высших офицеров КСИР. Эта фаза, по оценке экспертов, была направлена на паралич системы принятия решений.

Вторая фаза: подавление внутренней безопасности

Второй этап войны ознаменовался ударами по институтам, обеспечивающим внутреннюю безопасность Ирана. Под атаки попали практически все штабы КСИР, штабы проправительственного ополчения "Басидж" и управления полиции. Цель этой фазы - подорвать способность режима сохранять контроль над внутренней ситуацией, создав условия для массовых протестов или активизации вооруженных ячеек внутри страны. Одновременно наносились интенсивные удары по западным провинциям страны на границе с Ираком, что расценивается как попытка облегчить проникновение курдских повстанческих группировок.

Третья фаза: удары по энергетической инфраструктуре

Начало третьей фазы связано с израильским ударом по Южному Парсу в середине марта. Эта атака ознаменовала переход к стратегии нарушения способности иранского правительства предоставлять базовые услуги - электричество и газ - что делает ситуацию для населения критической.

Несмотря на совместное ведение боевых действий, цели США и Израиля в иранской кампании демонстрируют растущие расхождения. 19 марта директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила под присягой, что цели, обозначенные Трампом, отличаются от целей, обозначенных правительством Израиля. По ее мнению, израильское правительство сосредоточено на обезвреживании иранского руководства, в то время как американский лидер заявил, что его цели - уничтожить иранские пусковые установки баллистических ракет, их возможности по производству баллистических ракет и ВМФ.

Расхождения проявились и в оперативном планировании. После удара Израиля по газовому месторождению Южный Парс, нанесенного без согласования с Вашингтоном, Трамп заявил, что США ничего не знали об этой атаке, и осудил ответные действия Тегерана против Катара. Трамп потребовал, чтобы любые будущие удары по энергетическим объектам согласовывались с американской стороной.

Сколько ракет осталось у Ирана?

Заявления Белого дома о том, что ракетный потенциал ИРИ практически уничтожен, это лишь часть картины. Несмотря на тяжелые потери, Тегеран сохраняет потенциал для нанесения значительного ущерба и продолжает вести войну на истощение. До начала конфликта, по данным США, ИРИ обладала крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.

Израильские разведданные на начало 2026 года оценивали иранский арсенал примерно в 2,5 тысячи ракет, в то время как другие аналитики оценивали общее количество баллистических ракет (включая малую дальность) в 6000-8000 единиц. Активный боезапас Ирана сегодня может составлять, по разным оценкам, от 700 до 2400 ракет. Ключевым элементом американо-израильской стратегии также стала охота за мобильными пусковыми установками. Согласно израильскому военному источнику, из строя выведено несколько сотен пусковых установок Ирана.

21 марта иранские силы нанесли удар по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, использовав две баллистические ракеты средней дальности. Дальность пуска составила около 4000 км, что свидетельствует о наличии у Ирана ракет большей дальности, чем предполагалось ранее.

Какое оружие используется против Ирана?

Война с Ираном стала полигоном для испытания новейших вооружений и триумфом для оборонной промышленности. По данным Центрального командования США, в операции задействовано более 20 различных видов вооружений из арсеналов воздушных, морских, наземных сил и ПВО. Миллиарды долларов уже потрачены, что мгновенно отразилось на котировках акций. В первые часы после начала войны акции Lockheed Martin подскочили с $658 до $702 (рост более 7%), RTX выросла на 4-5%, Northrop Grumman - с $465 до $490. В долгосрочной перспективе (с марта 2023 по март 2026) рост еще более впечатляющий: RTX прибавила 110%, Northrop Grumman - 60%, General Dynamics - 57%, Lockheed Martin - 37%.

На волне этих событий в Белом доме прошла встреча с участием глав RTX, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions и Honeywell Aerospace, на которой они согласились увеличить производство в четыре раза. Это неудивительно, учитывая, что портфели заказов некоторых из этих компаний уже превышают ВВП целых государств, а Трамп поставил цель довести военный бюджет США до $1.5 трлн к 2027 году (с $1 трлн в 2025). Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон направил в Белый дом запрос на дополнительное финансирование в размере $200 млрд для пополнения истощенных запасов.

Ракетное вооружение и системы ПВО

Крылатые ракеты Tomahawk - основное оружие для ударов большой дальности, запускаются с эсминцев класса "Арли Берк" в Аравийском море (каждый несет более 90 ракет). Производитель - RTX Corporation;

PrSM - новая баллистическая ракета малой дальности, впервые применена в бою, запускается с M142 HIMARS, дальность - до 400 км. Производитель - Lockheed Martin;

MIM-104 Patriot - ЗРК для перехвата крылатых ракет и целей на малых высотах. Производитель - RTX Corporation;

THAAD - система для перехвата баллистических ракет на этапе их входа в атмосферу. Производитель - Lockheed Martin.

Авиация и боеприпасы

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit (Northrop Grumman) используются для ударов по подземным бункерам;

Истребители F-15E Strike Eagle (Boeing), F-22 Raptor и F-35 Lightning II (Lockheed Martin).

Самолеты радиоэлектронной борьбы и разведки

EA-18G Growler (Boeing) - для подавления радаров и систем связи;

P-8A Poseidon (Boeing) - морская патрульная и разведывательная авиация, замечена в патрулировании Ормузского пролива;

E-3 Sentry AWACS (Northrop Grumman поставляет радары) - самолеты ДРЛО, обеспечивающие картину боя;

RC-135 (модификации Rivet Joint, Cobra Ball) - стратегические разведчики, базирующиеся в Катаре и ОАЭ. Производитель - Boeing с модификациями от L3Harris Technologies.

Беспилотные системы

MQ-9 Reaper - тяжелый ударный БПЛА производства General Atomics Aeronautical. Один аппарат был сбит КСИР 1 марта;

LUCAS - ответ на иранские "Шахеды". Одноразовый дрон-камикадзе стоимостью всего $35 тысяч, произведенный компанией SpektreWorks. Его применение знаменует переход к тактике массированных, дешевых ударов.

Военно-морские силы

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford (построены Huntington Ingalls Industries) обеспечивают присутствие в Аравийском море и Средиземноморье;

Эсминцы - корабли класса "Арли Берк" с системой Aegis выполняют как ударные задачи, так и функции ПРО.

Космические и облачные технологии

Starshield - спутниковая сеть, разработанная SpaceX Илона Маска для нужд американской разведки;

Amazon Web Services - обеспечивает secure cloud-инфраструктуру для Пентагона в рамках контракта Joint Warfighting Cloud Capability, размещая данные различной степени секретности;

Microsoft - участвует в производстве нашлемных систем IVAS для повышения ситуационной осведомленности солдат.

Каковы военные связи США со странами Персидского залива?

Военное присутствие США в регионе Персидского залива представляет собой разветвленную сеть баз, соглашений о доступе и программ военных продаж, сложившихся за десятилетия сотрудничества. Однако эти партнерства существенно различаются по своему характеру - от наличия полноценных баз до ограниченных соглашений о доступе к портам.

Катар

В Катаре находится крупнейшая военная база США в регионе - Аль-Удейд. Этот объект площадью 24 гектара, расположенный в пустыне близ Дохи, был открыт в 1996 году. На базе размещены подразделения военно-воздушных сил Катара, США и Великобритании. По объему закупок вооружений в рамках американской программы военных продаж Катар занимает второе место среди стран региона после Саудовской Аравии. В январе 2026 года Госдепартамент США одобрил поставки Катару зенитно-ракетных систем "Патриот", передовых зенитно-ракетных комплексов, систем раннего предупреждения и ударных вертолетов. В сентябре 2025 года президент США подписал исполнительный указ, согласно которому любое вооруженное нападение на территорию или критическую инфраструктуру Катара рассматривается США как угроза собственной безопасности. На турецко-катарское военное сотрудничество указывает наличие турецкой базы в эмирате, а также регулярные совместные учения. Кроме того, Катар развивает оборонные связи с Великобританией и Францией.

Саудовская Аравия

Королевство предоставляет США авиабазу имени принца Султана, расположенную близ Эль-Харджа к юго-востоку от Эр-Рияда. Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американских вооружений по программе военных продаж. В отличие от стран НАТО, Вашингтон и Эр-Рияд не связаны формальным договором о взаимной обороне, ограничиваясь соглашениями о сотрудничестве в оборонной сфере. Отдельное измерение саудовской безопасности формирует многолетнее партнерство с Пакистаном. В сентябре 2025 года страны подписали формальный пакт о взаимной обороне. Пакистан, имеющий границу с Ираном в 900 км, размещает на территории Саудовской Аравии от 1,5-2 тысячи военнослужащих. В начале марта глава МИД Пакистана Исхак Дар напомнил иранскому руководству о союзнических обязательствах перед Саудовской Аравией.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ предоставляют США авиабазу Аль-Дафра, где базируются истребители F-22 Raptor, самолеты радиолокационного обнаружения и управления, разведывательные аппараты и беспилотники. 19 марта 2026 года США объявили о заключении контракта на поставку ОАЭ вооружений на сумму $8,4 млрд, включая беспилотники, ракеты, радиолокационные системы и истребители F-16. Помимо американского направления, ОАЭ развивают военное партнерство с Индией в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2017 году. Однако это соглашение не предусматривает взаимных оборонных обязательств.

Оман

США имеют долгосрочные соглашения о доступе к ключевым воздушным и военно-морским объектам Омана - портам Дукм и Салала. Оман также связан соглашением о сотрудничестве в области обороны с Великобританией и проводит регулярные совместные учения с пакистанскими военно-морскими силами. Взаимные оборонные обязательства в этих отношениях отсутствуют.

Бахрейн

На территории Бахрейна расположена база поддержки военно-морских сил США - главная база Пятого флота. Страна также имеет всеобъемлющий пакт о безопасности с Великобританией.

Кувейт

Кувейт принимает лагерь Арифджан - крупный логистический и командный центр армии США, обеспечивающий операции Центрального командования США. 19 марта США объявили о продаже Кувейту радиолокационных систем ПВО и ПРО на сумму $8 млрд. В 2023 году Кувейт подписал соглашение о военном сотрудничестве с Пакистаном, ориентированное на совместные учения.

Страны Персидского залива и США: что происходит?

После экстренного совещания глав МИД арабских и исламских стран в Эр-Рияде 19 марта глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил, что королевство не позволит использовать свою территорию для нападения на Иран. Однако он добавил, что Саудовская Аравия использует все рычаги, чтобы заставить Иран прекратить атаки на страны, не участвующие напрямую в конфликте.

В регионе растет разочарование в американских гарантиях безопасности. Бывший глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал назвал происходящее "войной Нетаньяху". Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди констатировал, что США потеряли контроль над собственной внешней политикой, и призвал союзников Вашингтона помочь вызволить США из нежелательного вовлечения. Региональный кризис заставит государства Залива пересмотреть свои отношения с США, поскольку в данной ситуации военные базы США вместо гарантии безопасности становятся для них скорее фактором риска.