Военные базы США на Ближнем Востоке: зачем они нужны и сколько их?

Военные гарнизоны и базы иностранных государств на территории других стран на протяжении всей истории человечества были важным инструментом влияния на целые регионы. Сегодня больше всего в мире иностранных военных баз у США: 750 в 80 государствах. В этом материале рассказываем об американских базах на Ближнем Востоке.

Военные базы - гарантия защиты принимающей стороны и одновременно угроза для недружественных образований.

© Фото: U.S. Navy photo by Petty Officer 1st Class Gary P. Bonaccorso.

Когда США пришли на Ближний Восток?

Начиная с середины 1950-х и до 1979 года наряду с Израилем основным союзником США на Ближнем Востоке был Иран, руководил которым шах Реза Пехлеви: Вашингтон продавал Тегерану оружие, а почти 50 тысяч американских советников обучали его армию и полицию. После Иранской Революции ситуация в ближневосточном регионе поменялась: Иран перестал быть стратегическим партнёром, а Израиль не мог быть единственным союзником США ввиду его фактической изоляции и неприятия арабскими странами Ближнего Востока. Тогда Америка начала искать потенциальных партнеров среди молодых государств региона с тем, чтобы иметь возможность разместить на их территории свой континент для защиты, в первую очередь, собственных нефтяных интересов.

Что США сегодня делают на Ближнем Востоке?

Ближневосточные американские базы функционируют в регионе уже много десятилетий. Военное присутствие США в разные исторические периоды служило разным целям, а сегодня его основная задача - сдерживание угрозы со стороны Ирана и региональных группировок, которые, как считается, являются сторонниками и союзниками ИРИ, в том числе:

Хамас в Газе

Хезболлы в Ливане

хуситов в Йемене.

Еще одна потенциальная цель американского контингента - иракские и сирийские вооружённые группировки.

© Фото: USAF Central Command

Что такое CENTCOM?

Всеми ближневосточными операциями и американскими базами на Ближнем Востоке руководит Центральное командование США или CENTCOM. Создан CENTCOM был в 1983 году, а зона его ответственности весь Ближний Восток, включая Египет в Африке, Центральная Азия и частично Южная Азия. Главная штаб-квартира Центкома в США находится на авиабазе МакДилл во Флориде, а основной командный пункт в ближневосточном регионе - катарская авиабаза Аль-Удейд. Американский Центком, обозначенный Ираном террористической организацией, координирует все военные кампании и операции в регионе, самая последняя из которых на сегодняшний день была проведена в марте 2025 года: CENTCOM нанес авиадуары по Йемену с военных кораблей, расположенных в Красном море.

Сколько военнослужащих США на Ближнем Востоке?

В странах Ближнего Востока примерно 40 тысяч военнослужащих США на как минимум 19 объектах. Это почти треть всего военного контингента Америки, находящегося за рубежом. Больше американских солдат только в Японии, где их почти 55 тысяч.

© Фото: Daniel Hawkins

Военные базы США в Сирии

Сирия - единственная ближневосточная страна, где американская военная база была создана без поддержки правительства (на то время Башара Асада), при этом новое руководство страны выражает заинтересованность в восстановлении отношений с Вашингтоном. Сирийская база США, Эт-Танф, была создана в 2017 году в мухафазе (области) Дамаск на юго-западе страны. По состоянию на 2025 год на базе находится как минимум 200 американских военнослужащих.

Военные базы США в Израиле

Американские военные в Израиле обеспечивают работу радаров, защищающих израильское небо от ракетных ударов. Известно как минимум о двух военных базах с радарами на территории страны, которые управляются США: Димона и Зона 512. Обе находятся в пустыне Негев.

Военные базы США в Ираке

В Ираке две постоянные американские военные базы, созданные в 2003 году во время вторжения США в страну:

авиабаза Харир на севере Ирака в Южном Курдистане

авиабаза Аль-Асад в мухафазе Анбар на западе Ирака.

По разным оценкам, приблизительная численность американских военнослужащих в Ираке, в том числе и на временных базах оперативного развертывания, около двух с половиной тысяч человек.

© Фото: U.S. Army photo by Sgt. Nicholas Ramshaw

Военные базы США в Иордании

В Иордании около трёх тысяч военнослужащих из Америки и две базы США:

Башня 22 (Tower 22) на севере у границы с Ираком и Сирией, недалеко от сирийской базы Эт-Танф. О базе мало что известно кроме приблизительной численности военнослужащих, которых на Башне 22 около 350 человек.

Авиабаза Муваффак Салти, которая была построена в 1981 году в мухафазе Эз-Зарка в центральной части страны. База принадлежит Королевским военно-воздушным силам Иордании, однако с середины 2010х годов она используется американским военнослужащими.

Военные базы США в Кувейте

В Кувейте, где примерно 13,5 тысяч американских военнослужащих, две авиабазы и четыре военных лагеря США. Главные из них:

авиабаза Али Аль-Салем в 37 километрах от иранской границы

и лагерь Арифджан в 110 километрах от Эль-Кувейта, действующий с 1999 года.

Военные США на территории Кувейта дислоцированы с 1991 года.

Военные базы США в Саудовской Аравии

На территории Саудовской Аравии 5 объектов, которые задействованы для размещения около трёх тысяч американских военнослужащих в королевстве, в том числе:

комплекс в деревне Эскан в 20 км от Эр-Рияда, используемый военными США с 1990го года

авиабаза Принца Султана в центральной части королевства.

Военные базы США в Бахрейне

В Бахрейне у США две военно-морских объекта, главный из которых военно-морская база Бахрейн в Манаме, действующая с 1971 года. На территории королевства размещены около 9 тысяч американских военнослужащих.

Военные базы США в Катаре

В Катаре одна американская база: самая большая в регионе, Аль-Удейд. Построена она была в 1996 году в 65 километрах от столицы ближневосточного государства, Дохи. На базе служат более 10 тысяч американских военных.

Военные базы США в ОАЭ

В ОАЭ американский контингент с 2002 года размещён на местной авиабазе Аль-Дафра, которая находится в 30 километрах от Абу-Даби. На эмиратской базе 5 тысяч военных из США.

Военные базы США в Омане

Авиабаза Тумраит в Омане размещает американских солдат c 1990х годов. В настоящий момент в королевстве несколько сотен военнослужащих из США.