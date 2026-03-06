Суть войны в Иране 2026: что происходит, цели, потери

В чем суть войны США и Ирана, какова цель Израиля в войне с Ираном, какую цель преследует Иран, что такое “мозаичная оборона” Ирана, а также каковы потери Ирана, Израиля и Ливана?

В чем суть войны США и Ирана?

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля этого года с целью не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, уничтожить его ракетный и военно-морской потенциал, а также прекратить поддержку Ираном региональных группировок (ХАМАС, "Хезболла"). Израиль также открыто заявляет о цели смены иранского режима. Непосредственным толчком к войне стал провал ядерных переговоров в Женеве, где США требовали от Ирана полного отказа от обогащения урана, на что в ИРИ не были согласны.

Иран, в свою очередь, десятилетиями готовился к такому сценарию, создав децентрализованную систему обороны ("мозаичная оборона") и многоуровневую систему преемственности власти ("четвертый преемник"). Несмотря на убийство прежнего Верховного лидера Али Хаменеи в первый день войны, Иран оперативно назначил нового лидера и наносит массированные ответные удары по военным базам США и гражданским объектам в Израиле и странах Залива.

К 11 марта конфликт охватил более 10 стран, число погибших исчисляется тысячами, а война из скоротечной превращается в затяжную, оказывая серьезное влияние на мировые энергетические рынки.

В чем цель США в войне с Ираном?

Администрация Дональда Трампа с момента начала конфликта озвучивала несколько целей, которые менялись по ходу развития событий.

Убийство Али Хаменеи, руководившего Ираном 37 лет, стало ключевым сигналом того, что Вашингтон делает ставку на обезглавливание иранской системы. Однако вопреки ожиданиям, 8 марта Иран объявил преемника - им стал 56-летний сын убитого лидера Моджтаба Хаменеи; Сделка с КСИР и иранскими дипломатами . Трамп призывал членов Корпуса стражей исламской революции сложить оружие в обмен на иммунитет, а позже предлагал иранским дипломатам перейти на сторону США. Однако КСИР возглавил контрнаступление и присягнул новому верховному лидеру, а дипломаты в открытом письме отвергли предложение, подтвердив верность Исламской Республике;

Уничтожение баллистических ракет, производственных мощностей и военно-морского флота названо ключевой военной задачей. США и Израиль нанесли удары по многим иранским активам, и утверждают, что контролируют воздушное пространство Ирана; Недопущение получения ядерного оружия. Фактически США стремятся уничтожить не только существующие мощности, но и потенциальную возможность Ирана быстро восстановить ядерную программу.

Тем не менее в администрации существуют разногласия по поводу стратегии выхода из конфликта. Советники предупреждают президента, что война развивается не по первоначальному сценарию быстрого краха Ирана, и сейчас обсуждается, как представить ситуацию как успех, создав условия для завершения войны.

Какова цель Израиля в войне с Ираном?

Израиль рассматривает текущую войну как часть более широкого проекта по переустройству Ближнего Востока. Цель Израиля - маргинализировать игроков, способных бросить ему вызов, Иран в их списке - первый. В Израиле дали понять, что попытаются устранить любого нового иранского лидера, продолжающего политику предшественника.

Высшее политическое и военное руководство Израиля неоднократно заявляло о целях военной операции в Иране:

Смена политического режима в Иране. Это центральная и наиболее часто декларируемая цель. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 9 марта вновь призвал иранский народ свергнуть свое руководство, выразив надежду, что они в конечном итоге "сбросят иго тирании";

Недопущение возможности Ирана атаковать цели за пределами своих границ. Ликвидация военного и логистического потенциала, позволяющего Тегерану поддерживать союзные группировки ("Хезболлу", ХАМАС), способные наносить удары по территории Израиля.

Израиль систематически наносит удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. За последние несколько суток уничтожено около 30 топливных хранилищ в Тегеране и его пригородах. Цель этих атак - создать дефицит топлива и спровоцировать рост цен на бензин, который в Иране субсидируется. Исторически любое повышение цен на топливо приводило в Иране к массовым волнениям и протестам, на что и рассчитывает израильское руководство.

Стратегические цели Израиля радикальнее, чем цели США. Вашингтон больше нацелен на уничтожение военного потенциала и недопущение создания ядерного оружия, в то время как Тель-Авив - на смену власти. Это приводит к тактическим разногласиям. Американские советники рекомендовали Израилю не наносить удары по нефтяным объектам, опасаясь скачка цен на нефть, но Израиль продолжает эту тактику. Сообщается также, что Израиль выступает за интенсификацию военного давления, в то время как в США обсуждают возможность выхода из конфликта.

Какую цель преследует Иран?

Основная цель Ирана в текущей войне - самосохранение и нанесение неприемлемого ущерба противнику с целью принудить его к прекращению агрессии:

Прекращение агрессии. Тегеран заявляет, что его действия являются реализацией права на самооборону и будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся атаки США и Израиля. Иран отвергает возможность переговоров под огнем и настаивает, что именно он, а не Вашингтон, будет определять, когда закончится война;

Наказание противника через блокаду. Ключевым инструментом давления является Ормузский пролив. Иран стремится нарушить мировой энерготрафик, чтобы вызвать рост цен на нефть и нанести экономический удар по США и их союзникам. В КСИР заявили, что не позволят экспортировать "ни литра нефти" враждебным странам;

Ослабление Израиля и выдавливание США. Иран нацелен на то, чтобы нанести такой урон военной мощи Израиля, при котором он больше не сможет угрожать Исламской республике. Параллельно Тегеран стремится сделать присутствие американских баз в регионе настолько дорогим и опасным, чтобы выдавить военный контингент США с Ближнего Востока;

Демонстрация устойчивости режима. Важнейшая внутриполитическая цель - доказать, что гибель лидеров не ведет к краху системы. Оперативно проведенная процедура преемственности власти и готовность к затяжной войне призваны показать, что иранское государство функционирует и контролирует ситуацию.

Таким образом, Иран преследует цель создания таких условий, при которых цена войны для США и Израиля станет непомерно высокой, что заставит их отказаться от попыток изменить политический строй в Иране военным путем.

Что такое “мозаичная оборона” Ирана?

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи ранее заявлял, что Тегеран потратил два десятилетия на изучение войн США, чтобы создать систему, способную выжить даже после бомбардировки столицы. В основе иранской доктрины лежит концепция "децентрализованной мозаичной обороны", разработанная при бывшем командующем КСИР Мохаммаде Али Джафари.

Идея заключается в организации обороны в множество региональных и полунезависимых слоев вместо единой цепочки командования. КСИР, "Басидж", регулярная армия, ракетные силы и местные командиры образуют распределенную систему. Если одна часть уничтожена, другие продолжают функционировать. Если связь нарушена, местные подразделения сохраняют полномочия действовать.

В первые часы войны регулярная армия принимает на себя первый удар. Силы ПВО, рассредоточенные и замаскированные, пытаются снизить превосходство авиации противника. Затем в дело вступают КСИР и "Басидж" - их задача превратить войну в истощение через партизанские действия, засады, нарушение линий снабжения. "Басидж" особенно важен: после 2007 года его подразделения были интегрированы в систему управления 31 провинции, что дает местным командирам широкую автономию.

В Персидском заливе и Ормузском проливе действуют военно-морские силы с тактикой "запрета доступа": быстроходные катера, мины и противокорабельные ракеты. Ракетные силы КСИР служат инструментом глубокого удара и сдерживания. Региональная сеть союзных группировок призвана расширить поле боя, не позволяя противнику сосредоточиться только на территории Ирана. При этом производство беспилотника "Шахед" стоит десятки тысяч долларов, в то время как перехват его ракетой обходится противнику в суммы, на порядки превышающие затраты на производство.

Кроме того, до своей гибели Али Хаменеи поручил обеспечить наличие нескольких заранее назначенных преемников на каждый ключевой пост - как военный, так и гражданский. Сообщалось, что для каждой позиции могло быть до четырех замен. Смысл в создании многослойной системы: если первый заместитель не может вступить в должность, второй, третий или четвертый уже готовы. Узкому внутреннему кругу было разрешено принимать ключевые решения в случае потери связи с высшим руководством. Убийство лидера, даже такого центрального, как Хаменеи, не должно было парализовать систему. Назначение Моджтабы Хаменеи новым Верховным лидером стало практической реализацией этой доктрины.

Каковы потери Ирана, Израиля и Ливана?

Иран

Иран остается основной ареной боевых действий, приняв на себя массированные удары США и Израиля.

Военные объекты и потери:

Центральное командование США сообщило о поражении более 5 тысяч целей на территории Ирана за первые 10 дней операции;

Удары наносились по командным пунктам, штабам КСИР, объектам разведки, системам ПВО, пусковым установкам баллистических ракет, позициям противокорабельных ракет и военно-морским базам;

Уничтожено или повреждено более 50 кораблей иранских ВМС. В частности, у берегов Шри-Ланки американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, что привело к гибели 104 моряков;

Под атаки попали заводы по производству баллистических ракет и беспилотников.

Гражданские объекты и жертвы:

Минздрав ИРИ сообщил о более чем 1 200 погибших, включая более 200 женщин и детей, а также о ранении более 10 тысяч мирных жителей. Иранский Красный Полумесяц называет цифру в 1 230 погибших;

Удар по школе в Минабе - одна из крупнейших трагедий произошла в первый день войны, когда ракетный удар поразил начальную школу для девочек. Тогда погибло более 170 человек;

Спортивные объекты - удар по спортзалу в Ламерде (провинция Фарс) убил более 18 волейболисток и ранил около 100. Также повреждены тегеранский стадион "Азади" и спорткомплекс "Бесат".

Медицинские учреждения - удары пришлись по крупным больницам в Тегеране и Ахвазе;

Жилые кварталы - атакам подверглись густонаселенные районы крупных городов, включая места проживания миллионов афганских беженцев. В восточном Тегеране при ударе по жилым домам погибли не менее 40 человек.

Израиль

Израиль является основной целью иранского ракетного ответа.

Военные объекты и потери:

Двое израильских солдат погибли в боях с "Хезболлой" на юге Ливана;

Иран наносит удары с использованием баллистических ракет "Хорремшехр" и "Фаттах", а также беспилотников. Удары наносятся, в частности, по району Тель-Авива, Хайфе и Галилее.

Гражданские объекты и жертвы:

В результате иранских атак погибли 13 человек, с начала конфликта ранены 1929 человек, 112 из них остаются в больницах;

Удар по Бейт-Шемешу 1 марта - самый смертоносный удар убил 9 человек;

Удар по Тель-Авиву 9-10 марта - в результате обстрела центрального Израиля погибли двое мужчин, несколько человек были ранены в Петах-Тикве, Тель-Авиве, Явне, Холоне и Бат-Яме;

Зафиксированы повреждения жилых районов и инфраструктуры от падающих обломков перехваченных ракет.

Ливан

Ливан стал ареной ожесточенных боев между Израилем и "Хезболлой", поддерживающей Иран.

Военные объекты и потери:

Израиль нанес удары по объектам финансовой ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", используемой "Хезболлой" для финансирования своей военной деятельности;

Ливанская армия сообщила о гибели трех своих солдат, "Хезболла" потери не раскрывает.

Гражданские объекты и жертвы: