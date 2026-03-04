Война в Иране 2026: почему США и Израиль делают ставку на курдов?

По данным западных источников, ЦРУ и израильский Моссад активно контактируют с лидерами иранских курдских группировок, базирующихся в соседнем Иракском Курдистане. Звучат заявления о том, что тысячи бойцов готовы пересечь границу и открыть новый фронт против Тегерана.

На фоне войны США и Израиля против Ирана в эпицентре геополитической игры оказались иранские курды. Расскажем, кто такие курды и где они живут, почему курды против Ирана, какие есть курдские группы, что США и Израиль хотят от курдов, начали ли курды наступление на Иран, а также чего курды могут добиться в Иране.

Кто такие курды и где они живут?

Курды - это один из крупнейших народов мира, не имеющих собственного независимого государства. Их общая численность в мире оценивается от 30 до 45 млн человек. Большинство курдов проживает в горном регионе, который исторически известен как Курдистан и простирается по территории пяти стран: юго-востока Турции, западного Ирана, северного Ирака, северной Сирии и Армении.

Сколько курдов в Иране?

Согласно оценкам британского правительства, курды составляют от 8% до 17% населения страны, по информации ЦРУ - около 15%. Другие источники приводят цифру около 10%. Это означает, что численность курдов в Иране может составлять от 7 до 8 млн человек. Точную цифру назвать невозможно, так как власти стран региона зачастую не учитывают этническую принадлежность при переписи населения.

Где живут курды в Иране?

Иранские курды компактно проживают в провинциях, прилегающих к границе с Ираком: Западный Азербайджан, Курдистан, Керманшах и Илам. Эта территория является гористой и труднодоступной, что на протяжении веков позволяло курдам сохранять определенную автономию от центральной власти.

Почему курды против Ирана?

История противостояния иранских курдов и Тегерана насчитывает не одно десятилетие. Иранские курды, в большинстве своем исповедующие суннитский ислам, долгое время выступают против политики центрального правительства, которое они считают дискриминационным по отношению к этническим и религиозным меньшинствам.

Современная курдская проблема восходит к распаду Османской империи после Первой мировой войны. Севрский мирный договор 1920 года предусматривал создание независимого курдского государства, однако он так и не вступил в силу. Великобритания и Франция не стали настаивать на выполнении этого обещания, и курды оказались разделены между новыми границами Турции, Ирана, Ирака и Сирии.

После Исламской революции 1979 года вспыхнул полномасштабный вооруженный конфликт между курдскими группировками и силами безопасности нового правительства ИРИ. К концу 1980 года иранские регулярные силы и КСИР вытеснили курдских боевиков из их опорных пунктов, однако столкновения продолжались до 1983 года.

В текущем конфликте курдские группы оказались в центре геополитического противостояния. США и Израиль рассматривают их как инструмент для ослабления Ирана. Как сообщают источники, ЦРУ начало вооружать иранских курдов за несколько месяцев до боевых действий, стремясь растянуть силы иранских вооруженных формирований и КСИР, с целью повлиять на внутриполитическую ситуацию. Однако исторический опыт заставляет курдов проявлять осторожность.

Какие есть курдские группы?

Курдское политическое поле фрагментировано. Существуют как иракские курдские партии, так и иранские курдские оппозиционные группы, базирующиеся в Иракском Курдистане. Большинство этих групп базируются в Иракском Курдистане, их объединяет легкое вооружение и тактика партизанской войны. Их цель - самоуправление курдского народа в Иране. 22 февраля 2026 года, всего за неделю до начала войны, пять основных иранских курдских групп сформировали Коалицию политических сил Иранского Курдистана.

Основные иранские курдские группы (вооруженная оппозиция)

Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК) - старейшая и наиболее влиятельная группа, созданная в 1945 году. Лидер - Мустафа Хиджри, с которым, по сообщениям СМИ, контактировал Дональд Трамп. Партия считается националистической и центристской, запрещена в ИРИ;

Партия свободной жизни Курдистана - близка к Рабочей партии Курдистана (РПК) и признана террористической в Иране, Турции и США. Имеет левую идеологию и насчитывает, по некоторым данным, от 1 до 3 тысяч бойцов, создана в 2004 году;

Партия свободы Курдистана - еще одна влиятельная группа, участвующая в переговорах с западными державами, создана в 1991 году;

Организация борьбы Иранского Курдистана (Хабат) - религиозная курдская группа, чей лидер Бабашейх Хоссейни заявил о высокой вероятности наземной операции в будущем;

"Комала" (различные фракции) - левая, коммунистическая организация. Несколько дней назад к курдской коалиции присоединилась еще одна фракция "Комалы", которая сначала отказалась.

Иракские курдские партии

Демократическая партия Курдистана (ДПК) - базируется в Эрбиле, контролирует западную часть региона. Имеет связи с Турцией и США;

Патриотический союз Курдистана (ПСК) - базируется в Сулеймании, исторически поддерживает более тесные связи с Ираном. Лидер Бафель Талабани подтвердил факт телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Что США и Израиль хотят от курдов?

По данным многочисленных источников, Вашингтон и Тель-Авив видят в курдах инструмент для достижения нескольких стратегических целей. Ранее Трамп заявил, что было бы "замечательно", если бы курды пересекли границу, и что он "полностью за" это. По данным CNN, ЦРУ начало оказывать поддержку иранским курдским формированиям за несколько месяцев до начала войны, стремясь спровоцировать народные волнения внутри Ирана.

Израиль, по данным Reuters, проводил переговоры с курдскими группировками на протяжении года. Целью израильской поддержки является не столько свержение режима силами курдов (что считается очень маловероятным), сколько создание условий для распыления сил КСИР. "Открытие еще одного фронта" должно заставить Иран отвлекать войска от отражения воздушной кампании на подавление партизанского движения на западе. Сообщалось, что начальной целью курдских формирований может стать захват приграничных иранских городов, таких как Ошнавийе и Пираншахр. Источники также утверждают, что курды внутри Ирана предоставляют разведданные о приграничных районах США и Израилю для наведения авиаударов.

Курды начали наступление на Иран?

Некоторые израильские и американские СМИ сообщали, что тысячи курдских бойцов начали "наземную активность" на иранской территории. Однако руководство иракских курдов и сами иранские курдские группы отрицают это. Представитель Регионального правительства Курдистана назвал эти сообщения "совершенно необоснованными". Официальные лица ДПИК и ПАК заявили, что они не планируют немедленного нападения, но готовы присоединиться к вторжению, если его начнут США.

Таким образом, говорить о том, что курды пересекли границу Ирана в рамках полномасштабного наступления, преждевременно. Скорее, идет подготовка и политическое согласование условий. Бойцы находятся в состоянии готовности на иракской стороне границы, ожидая решения. Ответ Ирана был незамедлительным. В этот четверг КСИР нанес ракетные и дроновые удары по трем базам курдских группировок в Иракском Курдистане. Высокопоставленный иранский представитель предупредил, что если с территории Иракского Курдистана последует вторжение, "все объекты" региона станут целями для ударов.

Власти Иракского Курдистана оказались в крайне сложном положении. С одной стороны, на них оказывает давление Вашингтон. С другой стороны, регион физически уязвим для ударов со стороны Ирана и проиранских иракских ополчений. С начала войны проиранские группировки атаковали аэропорт Эрбиля и объекты в Курдистане. Официальная позиция Эрбиля, неоднократно озвученная премьер-министром Ирака и главой Курдистана, заключается в том, что "территория Ирака не должна использоваться как плацдарм для атак против соседних стран". Курды помнят историю и вряд ли рассматривают США как надежных партнеров.

Чего курды могут добиться в Иране?

Вторжение курдов в Иран само по себе не приведет к желанным для США изменениям в правительстве ИРИ. Курдские отряды насчитывают всего несколько тысяч легковооруженных бойцов. Этого недостаточно для захвата крупных городов или продвижения вглубь территории, а местность вдоль границы крайне сложная. Кроме того, у курдского движения нет широкой поддержки среди других этнических групп Ирана, которые могут увидеть в этом угрозу территориальной целостности страны. Реза Пехлеви, сын последнего шаха, уже призвал меньшинства не идти по пути сепаратизма.

Курды могут стать скорее "раздражающим фактором", но не "решающей силой". Их главная роль - отвлекать и изматывать иранские силы, пока США и Израиль продолжают воздушную кампанию. Сами курдские лидеры заявляют, что их конечная цель - создание федеральной или конфедеральной системы, которая позволит курдским районам остаться в составе страны с широкой автономией.