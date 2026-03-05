Смена власти в Иране: Что ожидает Иран сегодня и в ближайшие годы?

Михаил Богданов

9 марта Совет экспертов Ирана совершил акт, который его архитекторы назовут «сохранением стабильности», историки — концом исламской республики, а политологи — бескровным династическим переворотом. Моджтаба Хаменеи, второй сын погибшего при израильском авиаударе Али Хаменеи, официально стал новым верховным лидером страны.

Смерть 85-летнего рахбара, которую на Западе десятилетиями ждали как точку бифуркации, момент возможного обрушения режима или хотя бы шанс для реформаторов, обернулась ровно противоположным: власть не просто осталась в семье, она окончательно срослась с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), превратив теократию в наследственную монархию с шиитским фасадом.

Запад, и особенно команда Дональда Трампа, рисовала сценарии, в которых уход старого лидера становился прологом к смене режима. Вашингтон исходил из логики 1989 года: падение стены в Берлине, роспуск соцлагеря, распад идеологических конструкций под грузом экономической несостоятельности. Но Тегеран сыграл по своим правилам. Вместо борьбы элит, вместо схватки псевдодемократических процедур и уличных протестов иранский истеблишмент предъявил миру сценарий, который в самом Иране еще четверть века назад сочли бы ересью: преемственность по крови.

Человек за занавесом

Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде. Он никогда не занимал официальных государственных должностей, не выступал с публичными речами перед пятничной молитвой, не давал интервью. До последнего времени его имя было известно лишь узкому кругу иранистов и сотрудникам западных спецслужб, которые вели его досье с пометкой «привратник». Но именно эта теневая роль сделала его идеальной фигурой для нового этапа иранской государственности — этапа, где религиозная легитимность окончательно уступает место силовой.

В 17 лет, едва достигнув призывного возраста, будущий рахбар отправился на ирано-иракскую войну в составе дивизии «Мохаммад Расулоллах». Там, в окопах, где молодая исламская республика выплавляла свою элиту, он сблизился с людьми, которым сегодня принадлежит реальная власть в стране: командирами КСИР, начальниками спецслужб, полевыми генералами, для которых война с Ираком стала школой. После войны вместо политической карьеры Моджтаба выбрал путь, предначертанный сыну духовного лидера: уехал в Кум, главный центр шиитского богословия, где поступил в теологическую школу. Но религия для него всегда оставалась не столько призванием, сколько инструментом легитимации.

К концу 1990-х годов Моджтаба стал неофициальным, но абсолютно всесильным помощником отца. Он контролировал доступ к телу, как называют это в иранской политической журналистике: ни одно важное решение, ни одна крупная финансовая транзакция, ни одно кадровое назначение в силовых структурах не проходили мимо его стола. Его женитьба на дочери Голямали Хаддад Аделя, виднейшего политика-консерватора, многолетнего спикера парламента и человека, приближенного к высшему духовенству, окончательно встроила его в систему родственных связей, которые в Иране значат больше любых конституционных норм.

КСИР получает своего человека

В последние годы, когда здоровье Али Хаменеи стало вызывать все более серьезные опасения, Моджтаба начал публичную кампанию по укреплению собственного религиозного авторитета. В Куме он проводил уроки по фикху — исламскому праву, — где ученики и приближенные все чаще обращались к нему не иначе как «аятолла». Для внешнего мира это выглядело как обычная академическая активность отставного чиновника. Для посвященных — как подготовка преемника, которому, по иранской конституции, положено быть не просто политическим лидером, но высшим авторитетом в вопросах веры.

Проблема заключалась лишь в том, что Моджтаба таким авторитетом никогда не был. В шиитской традиции статус марджи ат-таклид («источника подражания») достигается десятилетиями ученых трудов и признанием со стороны религиозных авторитетов, а не наследуется по праву рождения. Но в 2026 году Иран уже не та теократия, которую строил Хомейни. Революция 1979 года пожирает своих детей, но, как выясняется, готова оставить внуков у руля.

Совет экспертов, собравшийся 9 марта, даже не имитировал альтернатив. Реформаторы, которые еще десять лет назад казались реальной политической силой, окончательно утратили влияние после провала ядерной сделки и экономического коллапса времен Рухани. Умеренные, пытавшиеся балансировать между Западом и консерваторами, оказались никому не нужны ни в Тегеране, ни в Вашингтоне. Улица, выходившая протестовать в последние 7-8 лет, обескровлена. Полиция, басиджи и силы безопасности принадлежат КСИР, а КСИР принадлежит Моджтабе. Точнее, теперь уже Моджтаба принадлежит КСИР.

Корпус стражей исламской революции, десятилетиями копивший экономическую и политическую мощь, получил то, к чему шел последние 20 лет: собственного верховного лидера. Связи Моджтабы с командованием «Аль-Кудс» и силами басидж, из-за которых он еще в 2019 году попал под санкции США, теперь стали гарантией того, что смена первого лица не приведет к люстрациям, переделу собственности или потере контроля над ключевыми секторами экономики. КСИР больше не довольствуется ролью меча режима; теперь он — голова, которая решает, когда мечу обнажаться.

Геополитический просчет Трампа

Американская политика максимального давления, которую Дональд Трамп с таким пафосом проводил в отношении Ирана, преследовала цель если не немедленной смены режима, то как минимум его критической дестабилизации. Расчет строился на том, что экономическое удушение спровоцирует социальный взрыв, а социальный взрыв либо сметет власть, либо заставит ее пойти на беспрецедентные уступки. Но вышло иначе. Внешняя угроза сыграла на руку самым жестким силам внутри системы. Противостояние американским бомбам и «цветным революциям» заставило элиту сплотиться не вокруг идеи реформ, а вокруг самого консервативного, самого предсказуемого, хотя и антиконституционного сценария — семейной преемственности.

Трамп хотел взорвать Иран изнутри, но фактически помог иранским ястребам похоронить любую дискуссию о преемнике. Когда враг у ворот, не до споров о легитимности. Когда американские авианосцы в Персидском заливе, лучше доверить власть человеку, которому доверяют командиры КСИР, а не тому, кого одобряют богословы из Кума. Моджтаба стал этим человеком. Его фактически назначила система, понявшая, что любой другой вариант грозит ей гибелью.

Между теологией и танком

Перед новым верховным лидером стоит задача, которая кажется неразрешимой даже на фоне иранской политической эклектики. Ему предстоит соединить несоединимое: династический принцип передачи власти с шиитской доктриной, не признающей наследственного духовенства. Он должен стать аятоллой, не имея соответствующих регалий, и верховным главнокомандующим, будучи человеком, никогда не занимавшим официальные должности.

Сценариев развития несколько, и ни один из них не сулит стабильности.

Попытка изменить конституцию задним числом, подведя юридическую базу под фактически свершившийся переворот. Сохранение нынешней конструкции при формальном игнорировании несоответствия, когда Совет экспертов будет делать вид, что Моджтаба обладает нужной квалификацией, а духовенство в Куме — делать вид, что согласно с Советом. Раскол внутри самого духовенства между традиционными богословскими центрами и новой, полностью милитаризованной элитой, для которой танк важнее Корана. Самый вероятный сценарий: КСИР просто не будет обращать внимания на теологические тонкости. В Иране 2026 года, где экономика душится санкциями, где еще не забыли о недавних протестах, а надежды на ядерную сделку похоронены вместе с американской дипломатией, власть принадлежит тому, у кого есть оружие и готовность его применить. У Моджтабы есть и то, и другое.

Иранская революция прошла полный круг. Начиналась она с низвержения монархии, с лозунгов о справедливости и возвращении к истокам ислама. Заканчивается она тем, что место шаха занимает семья аятоллы, а КСИР превращается в гвардию, охраняющую династию. В этом смысле смерть Али Хаменеи стала концом эпохи. Только эпоха эта закончилась не так, как мечтали в Белом доме, — не падением режима, а его окончательным превращением в то, против чего он когда-то восстал. Исламская республика умерла. Да здравствует исламское королевство!