Смена власти в Иране: Что ожидает Иран сегодня и в ближайшие годы?

Смерть 85-летнего рахбара, которую на Западе десятилетиями ждали как точку бифуркации, момент возможного обрушения режима или хотя бы шанс для реформаторов, обернулась ровно противоположным: власть не просто осталась в семье, она окончательно срослась с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), превратив теократию в наследственную монархию с шиитским фасадом.
Запад, и особенно команда Дональда Трампа, рисовала сценарии, в которых уход старого лидера становился прологом к смене режима. Вашингтон исходил из логики 1989 года: падение стены в Берлине, роспуск соцлагеря, распад идеологических конструкций под грузом экономической несостоятельности. Но Тегеран сыграл по своим правилам. Вместо борьбы элит, вместо схватки псевдодемократических процедур и уличных протестов иранский истеблишмент предъявил миру сценарий, который в самом Иране еще четверть века назад сочли бы ересью: преемственность по крови.
Человек за занавесом
Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде. Он никогда не занимал официальных государственных должностей, не выступал с публичными речами перед пятничной молитвой, не давал интервью. До последнего времени его имя было известно лишь узкому кругу иранистов и сотрудникам западных спецслужб, которые вели его досье с пометкой «привратник». Но именно эта теневая роль сделала его идеальной фигурой для нового этапа иранской государственности — этапа, где религиозная легитимность окончательно уступает место силовой.
В 17 лет, едва достигнув призывного возраста, будущий рахбар отправился на ирано-иракскую войну в составе дивизии «Мохаммад Расулоллах». Там, в окопах, где молодая исламская республика выплавляла свою элиту, он сблизился с людьми, которым сегодня принадлежит реальная власть в стране: командирами КСИР, начальниками спецслужб, полевыми генералами, для которых война с Ираком стала школой. После войны вместо политической карьеры Моджтаба выбрал путь, предначертанный сыну духовного лидера: уехал в Кум, главный центр шиитского богословия, где поступил в теологическую школу. Но религия для него всегда оставалась не столько призванием, сколько инструментом легитимации.
К концу 1990-х годов Моджтаба стал неофициальным, но абсолютно всесильным помощником отца. Он контролировал доступ к телу, как называют это в иранской политической журналистике: ни одно важное решение, ни одна крупная финансовая транзакция, ни одно кадровое назначение в силовых структурах не проходили мимо его стола. Его женитьба на дочери Голямали Хаддад Аделя, виднейшего политика-консерватора, многолетнего спикера парламента и человека, приближенного к высшему духовенству, окончательно встроила его в систему родственных связей, которые в Иране значат больше любых конституционных норм.
КСИР получает своего человека
В последние годы, когда здоровье Али Хаменеи стало вызывать все более серьезные опасения, Моджтаба начал публичную кампанию по укреплению собственного религиозного авторитета. В Куме он проводил уроки по фикху — исламскому праву, — где ученики и приближенные все чаще обращались к нему не иначе как «аятолла». Для внешнего мира это выглядело как обычная академическая активность отставного чиновника. Для посвященных — как подготовка преемника, которому, по иранской конституции, положено быть не просто политическим лидером, но высшим авторитетом в вопросах веры.
Проблема заключалась лишь в том, что Моджтаба таким авторитетом никогда не был. В шиитской традиции статус марджи ат-таклид («источника подражания») достигается десятилетиями ученых трудов и признанием со стороны религиозных авторитетов, а не наследуется по праву рождения. Но в 2026 году Иран уже не та теократия, которую строил Хомейни. Революция 1979 года пожирает своих детей, но, как выясняется, готова оставить внуков у руля.
Совет экспертов, собравшийся 9 марта, даже не имитировал альтернатив. Реформаторы, которые еще десять лет назад казались реальной политической силой, окончательно утратили влияние после провала ядерной сделки и экономического коллапса времен Рухани. Умеренные, пытавшиеся балансировать между Западом и консерваторами, оказались никому не нужны ни в Тегеране, ни в Вашингтоне. Улица, выходившая протестовать в последние 7-8 лет, обескровлена. Полиция, басиджи и силы безопасности принадлежат КСИР, а КСИР принадлежит Моджтабе. Точнее, теперь уже Моджтаба принадлежит КСИР.
Корпус стражей исламской революции, десятилетиями копивший экономическую и политическую мощь, получил то, к чему шел последние 20 лет: собственного верховного лидера. Связи Моджтабы с командованием «Аль-Кудс» и силами басидж, из-за которых он еще в 2019 году попал под санкции США, теперь стали гарантией того, что смена первого лица не приведет к люстрациям, переделу собственности или потере контроля над ключевыми секторами экономики. КСИР больше не довольствуется ролью меча режима; теперь он — голова, которая решает, когда мечу обнажаться.
Геополитический просчет Трампа
Американская политика максимального давления, которую Дональд Трамп с таким пафосом проводил в отношении Ирана, преследовала цель если не немедленной смены режима, то как минимум его критической дестабилизации. Расчет строился на том, что экономическое удушение спровоцирует социальный взрыв, а социальный взрыв либо сметет власть, либо заставит ее пойти на беспрецедентные уступки. Но вышло иначе. Внешняя угроза сыграла на руку самым жестким силам внутри системы. Противостояние американским бомбам и «цветным революциям» заставило элиту сплотиться не вокруг идеи реформ, а вокруг самого консервативного, самого предсказуемого, хотя и антиконституционного сценария — семейной преемственности.
Трамп хотел взорвать Иран изнутри, но фактически помог иранским ястребам похоронить любую дискуссию о преемнике. Когда враг у ворот, не до споров о легитимности. Когда американские авианосцы в Персидском заливе, лучше доверить власть человеку, которому доверяют командиры КСИР, а не тому, кого одобряют богословы из Кума. Моджтаба стал этим человеком. Его фактически назначила система, понявшая, что любой другой вариант грозит ей гибелью.
Между теологией и танком
Перед новым верховным лидером стоит задача, которая кажется неразрешимой даже на фоне иранской политической эклектики. Ему предстоит соединить несоединимое: династический принцип передачи власти с шиитской доктриной, не признающей наследственного духовенства. Он должен стать аятоллой, не имея соответствующих регалий, и верховным главнокомандующим, будучи человеком, никогда не занимавшим официальные должности.
Сценариев развития несколько, и ни один из них не сулит стабильности.
- Попытка изменить конституцию задним числом, подведя юридическую базу под фактически свершившийся переворот.
- Сохранение нынешней конструкции при формальном игнорировании несоответствия, когда Совет экспертов будет делать вид, что Моджтаба обладает нужной квалификацией, а духовенство в Куме — делать вид, что согласно с Советом.
- Раскол внутри самого духовенства между традиционными богословскими центрами и новой, полностью милитаризованной элитой, для которой танк важнее Корана.
- Самый вероятный сценарий: КСИР просто не будет обращать внимания на теологические тонкости. В Иране 2026 года, где экономика душится санкциями, где еще не забыли о недавних протестах, а надежды на ядерную сделку похоронены вместе с американской дипломатией, власть принадлежит тому, у кого есть оружие и готовность его применить. У Моджтабы есть и то, и другое.
Иранская революция прошла полный круг. Начиналась она с низвержения монархии, с лозунгов о справедливости и возвращении к истокам ислама. Заканчивается она тем, что место шаха занимает семья аятоллы, а КСИР превращается в гвардию, охраняющую династию. В этом смысле смерть Али Хаменеи стала концом эпохи. Только эпоха эта закончилась не так, как мечтали в Белом доме, — не падением режима, а его окончательным превращением в то, против чего он когда-то восстал. Исламская республика умерла. Да здравствует исламское королевство!