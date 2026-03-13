Ормузский пролив 2026: кому можно, а кому нельзя пересекать?

Ормузский пролив - важнейшая артерия, через которую по всему миру экспортируются от 20 до 30% нефти и газа. Пролив был заблокирован на третий день войны в Иране. Кому можно пересекать Ормузский пролив, кому нельзя и чем это чревато, рассказываем в нашем материале.

На второй неделе ближневосточного конфликта новый Верховный лидера Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, пообещал продолжать блокировку. Однако не все страны отрезаны от узкого места глобальной цепочки нефтяных поставок.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Ормузский пролив, северная часть которого относится к Ирану, а южная - к ОАЭ и Оману, оказался в самом центре нынешнего вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США. Критически важный для глобальной экономики пролив, через который помимо экспорта нефти и газа, также осуществляется экспорт более 40% серы, необходимой для производства удобрений и переработки металлов, был заблокирован Ираном в ответ на ракетные удары и бомбардировки со стороны Израиля и США. КСИР (Корпус Стражей Иранской революции), влиятельная военная структура Ирана, заявил, что любое судно, которое попытается пересечь Ормузский пролив, будет атаковано. Свою угрозу Иран сдержал: с начала войны удары были нанесены по, как минимум, 15 судам, принадлежащим разным странам и компаниям.

Ормузский пролив открыт или закрыт?

2 марта руководство КСИР заявило, что Ормузский пролив закрыт, однако в дальнейшем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что пролив всё-таки открыт, однако проходить по нему запрещено танкерам и судам, которые принадлежат ”нашим врагам и тем, кто атакует наших союзников”. Кто именно враги, помимо очевидных США и Ирана, министр уточнять не стал, однако судоходство в Ормузском проливе упало за три недели войны более чем на 95%.

Как Иран пропускает суда через пролив?

В настоящий момент, чтобы иметь возможность осуществлять частичную блокаду стратегического транзитного маршрута, Иран разрабатывает систему проверки и регистрации судов, которые проходят через Ормузский пролив. Нынешние правила судоходства в проливе следующие:

пересечь Ормузский пролив можно только по утверждённому Ираном маршруту через территориальные воды страны; суда, намеревающиеся пройти пролив, должны заранее предоставить КСИР всю информацию о владельце и пункте назначения груза.

Каким странам разрешено пересекать Ормузский пролив?

Война в Иране продолжается уже три недели, и многие страны пытаются договориться с Исламской Республикой о разблокировке Ормузского пролива. К ряду государств Иран относится более благосклонно, чем к остальным.

14 марта через пролив прошли два танкера с СПГ под индийским флагом. Индия, которая более 60% газа экспортирует с Ближнего Востока и у которой нет стратегических запасов, испытывает серьёзный дефицит энергоресурса. Основные поставщики СПГ для Индии в Персидском заливе - Катар и ОАЭ;

как минимум один пакистанский танкер и одно турецкое судно смогли беспрепятственно пройти через Ормузский пролив;

Китай, получающий более 40% импортируемой нефти, в том числе иранской, из Ормузского пролива, а также импортирующий катарский СПГ, ведёт переговоры с Ираном по поводу беспрепятственного прохода. По сообщениям, в настоящее время часть китайских судов могут пересекать пролив;

министр энергетики Ирака заявил на днях, что его правительство обсуждает с Ираном возможность прохождения иракских танкеров с нефтью через пролив в рамках новых правил, установленных ИРИ;

21 марта стало известно, что Иран откроет доступ в пролив для японских судов. 90% нефти Япония покупает на Ближнем Востоке.

Франция и Италия запросили переговоры с Ираном по допуску своих судов в Ормузский пролив.

В настоящее время, по сообщениям Международной морской организации, около двух тысяч судов и почти 20 тысяч человек экипажа не могут покинуть Ормузский пролив из-за блокировки со стороны Ирана.

Военно-морская коалиция Трампа

15 марта президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию к созданию военно-моркой коалиции за счёт отправки военных кораблей в Ормузский пролив. С подобным предложением Трамп также обратился к Австралии, Италии, Канаде, Иордании и странам Персидского залива. Уже через несколько дней большинство партнеров США по НАТО сообщили, что не собираются становится участниками военной коалиции. Трамп отреагировал, заявив, что они совершают ”глупую ошибку”.

Отчаянные меры

С начала войны с Ираном и, в первую очередь, из-за блокировки Ормузского пролива, цены на нефть выросли почти в два раза. Фактически, в мире разворачивается энергетический кризис. По словам экспертов, нынешние перебои с поставками нефти - самые значительные за всю историю. Чтобы хотя бы частично справиться с дефицитом, США идут на отчаянные меры:

11 марта американское Министерство энергетики сообщило, что США распорядилось об использовании 172 млн баррелей из Стратегического резерва;

12 марта Министерство финансов страны выдало временное разрешение на доставку и продажу ранее санкционированной российской нефти.

Очередным шагом по спасению нефтяного рынка, коллапс которого был спровоцирован, в том числе американскими действиями, стало временное снятие санкций с иранской нефти, которая в настоящее время находится в море. Однако этого недостаточно для того, чтобы решить проблему с Ормузским проливов, дальнейшая блокировка которого может привести к рецессии в большинстве стран-импортёров нефти, что, в свою очередь, нанесет серьезный удар по экономике США.